La robot Sophia se presentará en la quinta edición del Tigo Business Forum 2018

Guatemala. Sophia, la robot humanoide más conocida por su aspecto y comportamiento humano, estará presente en el Tigo Business Forum 2018 “Artificial Intelligence, the new reality of business” (Inteligencia artificial, la nueva realidad de los negocios) que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre. Sophia estará acompañada de su creador Dr. David Hanson, quien es fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics.

La robot cuenta con un software de inteligencia artificial (IA) que le permite aprender gestos, actitudes y comportamientos según interactúa con las personas, formando así su “personalidad”. Con este sistema también puede recopilar información de diversas fuentes de internet para ofrecer sus respuestas. Sophia tiene capacidad de sostener conversaciones con las personas y mantener hasta 62 expresiones faciales para contextualizar sus palabras.

Con las dos cámaras que se encuentran situadas en sus ojos, Sophia puede identificar a sus interlocutores por la tecnología de reconocimiento facial. “Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en cómo nos comunicamos, trabajamos e interactuamos con el mundo. La inteligencia artificial está creando nuevas capacidades de negocio, antes inimaginables” expresó Francisco Mancilla, director general de Tigo Business.

En la quinta edición del Tigo Business Forum 2018, también se presentarán Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, la URL y el HTML; y Duncan Wardle, exvicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company.

Tigo Business, unidad de Tigo Guatemala, brinda soluciones tecnológicas integradas a pequeñas, medianas y grandes empresas en países de la región. Tigo Business cuenta con un portafolio de soluciones tecnológicas para diferentes giros de negocio: soluciones de voz, soluciones de conectividad, servicios en la nube y soluciones avanzadas.

Boletos a la venta en http://www.todoticket.com/tigo-business-forum-2018

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe