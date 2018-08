KIO Networks se recertifica en SSAE18

KIO Networks, empresa proveedora de servicios de Tecnologías de la Información y misión crítica en Latinoamérica, ha obtenido la recertificación SSAE18 (Statements on Standards for Attestation Engagements No. 18) para los Centros de Datos de Guatemala, Panamá y República Dominicana.

La certificación SSAE18 es una práctica que avala y garantiza la confiabilidad de los acuerdos de nivel del servicio, operaciones y cumplimiento estricto de controles de auditoría en la prestación de sus servicios de tecnología de misión crítica, con un conjunto de normas que establecen requisitos y proporcionan una guía de aplicación a los auditores de los clientes para informar sobre procedimientos acordados, incluidos los certificados de los controles de organización de servicios. El informe es generado por una organización auditora externa, que se emite en nombre de KIO Networks y es para uso de los clientes y sus auditores para realizar auditorías según lo requieran las empresas.

Respecto a los retos de cada país, Cristian Ali, Director Comercial para KIO Networks Centroamérica y El Caribe, comentó: “Nuestra tarea es seguir manteniendo el correcto funcionamiento de los controles día a día en un esfuerzo de equipo para el cumplimento de los registros, ya que certificaciones como la SSAE18 mantiene a KIO Networks como una empresa competitiva y aporta un reconocimiento público de la calidad de los servicios hacia nuestros clientes, administrando los Centros de Datos más robustos de la región, con una alta disponibilidad del 99.995% y 0 caídas desde el inicio de sus operaciones”.

La recertificación SSAE18, para la región de Centroamérica y El Caribe, estuvo liderada por el departamento de Normatividad y Cumplimiento de KIO Networks México, con la cooperación de Panamá, Guatemala y República Dominicana paralelamente. Dicha certificación se ha llevado a cabo desde la puesta en marcha de los Centros de Datos de la región: cinco años en Panamá, cuatro en Guatemala, y tres en República Dominicana. La firma internacional a cargo de la certificación y recertificación de KIO Networks evalúa controles internos administrativos y contables para determinar el grado de confianza que se puede depositar en los mismos, lo cual brinda confianza cuando una empresa desea contratar servicios de TI.

La relevancia de esta certificación radica en la certeza y seguridad que KIO Networks da a sus clientes sobre el adecuado control de los aplicativos que como proveedor maneja en sus sistemas operativos, bases de datos, respaldo y administración de redes, entre otros, en cumplimiento de controles de auditoría de KIO Networks. “Como socio tecnológico debemos certificarnos en prácticas globales de auditoría y seguridad que no deje de garantizar que somos una corporación que cumple con los más rigurosos estándares, prácticas y procedimientos para la entrega de servicios tercerizados de TI de misión crítica” comentó al respecto Marco Antonio Sáenz, Subdirector de Normatividad de KIO Networks.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe