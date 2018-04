Kevin Cordón debuta en el XXII Pan American Individual Championships

El badmintonista guatemalteco Kevin Cordón, participará en el XXII Pan American Individual Championships que se realizará del 26 al 29 de abril en Guatemala, un evento al que acudirán los mejores jugadores del continente, entre los países que se puede mencionar están: Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Suriname, Venezuela y la anfitriona Guatemala.

El XXII Pan American Championship es un evento de clase mundial, en donde atletas como Ygor Coelho (BRA), Michelle Li (CAN), Kevin Cordón (GUA), Rachel Honderich (CAN), Phillip Chew (USA), Daniela Macias (PER), Jason Ho-Shue (CAN), Taymara Oropesa (CUB) and Lino Muñoz (MEX), exhibirán lo mejor del bádminton panamericano.

“Es la primera vez que Guatemala será sede de un torneo Panamericano, vendrán los mejores badmintonistas del continente y mi objetivo será dar lo mejor de mí en cada partido y primero Dios, llegar a donde están las medallas” comentó el atleta del Team Herbalife, Kevin Cordón.

El atleta buscará sumar puntos para posicionarse mejor en el ranking mundial, pues actualmente se encuentra en el puesto 74. Se prevé su participación en el Grand Prix de Canadá y en el International Series de Perú, entre otros.

“Para Herbalife el apoyo a atletas como Kevin Cordón y la promoción de un estilo de vida activo y saludable, es parte de su filosofía, por ello, invitamos a los guatemaltecos a que asistan y participen en este tipo de actividades”, comentó Laura Sánchez, coordinadora de mercadeo de Herbalife Guatemala.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe