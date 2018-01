Justin Timberlake publicarÃ¡ Man of The Woods, el 2 de febrero

Justin Timberlake publicará Man of The Woods, el 2 de febrero

El diez veces ganador del Grammy® y cuatro veces ganador del Emmy® Justin Timberlake lanzará su cuarto álbum de estudio, Man Of The Woods, el 2 de febrero a través de RCA Records. El álbum estará disponible para preordenar junto con el lanzamiento de su nuevo single y video musical, “Filthy”, el 5 de enero. “Filthy” fue co-escrito y coproducido por Timberlake, Timbaland y Danja con créditos de autoría adicionales de James Fauntleroy y Larrance Dopson.

Man Of The Woods marca el álbum más ambicioso de Timberlake hasta la fecha, tanto sónica como líricamente. Combinando los sonidos del rock tradicional estadounidense con las influencias modernas de los colaboradores The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton y Alicia Keys, este nuevo material explora la narración inspirada por su hijo, su esposa y su viaje personal desde Memphis hasta donde está hoy.

El colorido y futurista video musical de “Filthy” fue dirigido por el innovador y galardonado director Mark Romanek. El vídeo de baile presenta a Timberlake como un inventor moderno que presenta su última creación al mundo. Esta es la segunda vez que Timberlake y Romanek se unen para un video único.

Después de “Filthy” y el lanzamiento del álbum Man Of The Woods el 2 de febrero, Timberlake lanzará tres videos musicales adicionales, cada uno con su propio estilo y color de tres directores diferentes. Las canciones adicionales se lanzarán semanalmente a partir del 18 de enero previo al lanzamiento del álbum completo.

Dos días después del lanzamiento del álbum, Timberlake subirá al escenario y encabezará el medio tiempo del Super Bowl, el domingo 4 de febrero.

Este multi-talentoso actor y músico ha vendido más de 32 millones de álbumes en todo el mundo, ha vendido arenas completas en todo el mundo, ha recibido numerosos premios y nominaciones y se ha convertido en uno de los artistas más respetados en el negocio.

Los tres álbumes solistas de Timberlake (Justified, FutureSex / LoveSounds y The 20/20 Experience) han recibido varias certificaciones de platino o multiplatino en todo el mundo. En los EE. UU., Timberlake ha llevado cinco canciones al # 1 del Hot 100 de Billboard, con otras diecisiete entre las diez primeras posiciones.

Más recientemente, Timberlake lanzó la canción 4 veces platino “CAN´T STOP THE FEELING!” de la película TROLLS que debutó de #1 en la lista Billboard Hot 100, se convirtió en el primer debut en el número 1 del cantante en esa lista y en el single más vendido de EE. UU. para 2016. Además, marcó el décimo premio Grammy® de Timberlake y obtuvo una nominación para un Premio de la Academia® y un Globo de Oro®.

Timberlake ha aparecido en diversas películas, incluyendo ALPHA DOG, BLACK SNAKE MOAN y SHREK THE THIRD. Obtuvo buenas críticas por su actuación en THE SOCIAL NETWORK, nominada al Oscar®. También trabajó en BAD TEACHER, FRIENDS WITH BENEFITS, IN TIME, INSIDE LLEWYN DAVIS, RUNNER RUNNER, TROLLS y WONDER WHEEL. Timberlake también ganó cuatro premios Emmy por sus apariciones en “Saturday Night Live”.

Vea el tráiler del álbum Man Of The Woods aquí

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe