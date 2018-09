Joel Bran llevan el nombre de Guatemala a los Crossfit Games 2018

El atleta Joel Bran es el primer guatemalteco y centroamericano en clasificar, junto a los mejores 20 atletas a nivel mundial, a los CrossFit Games que este año se realizaron el pasado agosto, en Winsconsin, Estados Unidos. Con arduas jornadas de entrenamiento combinando ejercicios de triatlón, levantamiento de pesa y gimnasia, logró su objetivo de representar a la región en la edición de este torneo.

Desde los 3 años, Bran desarrolló su carácter deportivo en competencias en natación y deportes de alto nivel. De adulto, se interesó por el CrossFit, un deporte que combina resistencia, fuerza física, flexibilidad, potencia y equilibrio.

“Estando allá estuve compitiendo contra los mejores atletas a nivel mundial y lo disfrute al máximo, me divertí y dejé todo mi esfuerzo para poder representar de la mejor manera a mi país. Además, contar con el apoyo de mi familia, mi esposa y mis amigos significo mucho para mí. Gracias de corazón. Estoy muy feliz de recibir tan buena vibra y apoyo.” expresó Joel Bran, atleta guatemalteco.

Durante la final de los CrossFit Games 2018, Reebok tuvo el privilegio de vestir a Joel Bran con ropa, calzado y accesorios, incluyendo las nuevas Reebok Nano 8 FlexWeave, una zapatilla con la que se puede realizar cualquier tipo de entrenamiento de alto impacto con total comodidad y frescura.

La próxima competencia del atleta será en enero 2019 en Wodapalloza, Miami, por lo que Bran trabajará en un régimen de entrenamientos de alta intensidad para poder clasificar y llevar nuevamente en alto el nombre Guatemala.

“Reebok ha sido el eslabón más fuerte en esta cadena de resultados. La marca me ha apoyado incondicionalmente y con ellos he llegado hasta donde he llegado. Me siento muy orgulloso que una marca tan grande crea y vele por mis resultados deportivos”, comentó Joel Bran.

Reebok es una marca internacional pionera en la industria de los productos deportivos con historia y herencia en el Fitness. Desde el 2011 ha sido patrocinador principal de los CrossFit Games y continúa invirtiendo en el deporte y en la comunidad cada año.

“En Reebok queremos invitar a las personas a que vean el fitness como un estilo de vida sorprendente, increíble y divertido, y a que sientan tanta pasión por él como lo hacemos nosotros. Nos sentimos tan emocionados sobre esta disciplina que queremos llevarla al mundo entero de una manera dinámica e interesante”, expresa Gabriela Estrada, Brand Manager de Reebok Guatemala.

El propósito de Reebok es inspirar a las personas a ser su mejor versión a través del deporte constante, buena actitud y estilo de vida. La marca se especializa en artículos deportivos para CrossFit, UFC y running que han sido creados para todos los que estén dispuestos a conquistar los obstáculos desconocidos en la vida.

En Guatemala se está preparando un concepto nuevo y especial con la apertura de la nueva tienda Reebok en el Centro Comercial Miraflores, donde podrán encontrar productos especializados, variedad de accesorios y los famosos Reebok Classic.

