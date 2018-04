Interamerican Business School anuncia su alianza

Guatemala. La reconocida Escuela de Negocios Interamerican Business School dio a conocer su alianza con Bircham International University, una universidad con sede en Madrid, alumnos de todo el mundo, y representación en los cinco continentes. BIU es una universidad que tiene acreditación en Europa y Estados Unidos de América, lo que genera alta calidad académica, ya que estos institutos acreditadores estandarizan el nivel académico entre las universidades.

Esta alianza concreta una serie de innovaciones y aportaciones a la ya establecida Interamerican Business School en Guatemala, siendo desarrolladores de oportunidades para las personas que buscan obtener un grado académico o maestría, brindándoles un espacio en una escuela de negocios con un respaldo académico internacional.

“Esta alianza nos confirma que como formadores deseamos brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de generar desarrollo tanto en su vida personal como profesional y contribuir al engrandecimiento de nuestros países” comentó William Martin,PhD. BIU Vicepresident & Chief Executive Officer.

Interamerican Business School IBS está orgulloso de poder obtener no solo una alianza con Bircham International University BIU, sino haber sido nombrado campus afiliado, en Guatemala.

“Los beneficios y el valor agregado a los alumnos es nuestro enfoque, desarrollarlos con una metodología práctica, resolución y análisis de casos reales, el alumno aprende a tomar decisiones que requieren el uso de sus conocimientos y experiencias; después estas decisiones son puestas a prueba en una sana discusión con otros compañeros con la finalidad de profundizar aún más en el análisis y enriquecer su punto de vista y aprender nuevas y mejores alternativas de decisiones estratégicas” confirmó el Ingeniero Jorge Nadalini, Director Ejecutivo Interamerican Business School.

El formato educativo de Interamerican Business School, se basa en una educación para adultos con experiencia laboral, con ventajas como clases una vez por semana, 3 horas semanales, carreras que duran entre 18 y 36 meses y grados académicos emitidos y autorizados por Bircham International University. Estos grados académicos pueden ser emitidos en España y Estados Unidos de América y pueden ser apostillados por el convenio de La Haya, o pueden ser consularizados (legitimación realizada a través de la embajada o consulado del país para el cual se necesita legalizar la documentación).

En el marco del evento de presentación oficial de la alianza entre Interamerican Business School y Bircham International University, Javier Menéndez, PhD. presentó una charla magistral sobre innovación, ¿Cómo innovar? Decisiones estratégicas e innovadoras y sus ventajas competitivas.

Así comentó “La clave de la innovación es el liderazgo, la influencia, lo que, al tener a los líderes de los distintos departamentos, mercadeo, finanzas, recursos humanos, operaciones, ventas entre otros, y enfocados y alineados con los objetivos estratégicos y visión de la organización se vuelve la innovación una ventaja competitiva”.

Las carreras que pueden optar en Guatemala, son: Bachelor in Business Administration, Bachelor in Sales & Marketing, Master in Business Administration, Master in Sales & Marketing Strategies, Master in Finance & Economy, Master in Human Resources, Master in Logistics and Operations Management and Master in Entrepreneurship & Innovation.

Para mayor información puede comunicarse al teléfono 502 2307-4600 o visitar la página web www.ibs.com.gt o bien las oficinas ubicadas en Calzada Roosevelt 22-43, zona 11 Edificio Tikal Futura, Torre Luna, Nivel 16.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe