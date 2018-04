Inteligencia Artificial tema central del Tigo Business Forum 2018

Guatemala. Tigo Business anunció la quinta edición del Tigo Business Forum 2018 con el tema central “Artificial Intelligence, the new reality of business”. Este foro abordará la inteligencia artificial, una tendencia en el mundo tecnológico por el impacto positivo que tiene en las empresas al permitirles desarrollar nuevas capacidades de negocio que contribuyen a su crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Por quinto año consecutivo, reunirá a más de 1 mil CEOs y CFOs de empresas guatemaltecas y transnacionales.

Francisco Mancilla, director de Tigo Business expresó “la inteligencia artificial tiene el poder cambiar la sociedad en los próximos 10 años, tanto como la electricidad transformó la forma en que las industrias funcionaban en el siglo pasado. Empresas de distintos sectores han empezado a implementar esta tecnología en sus procesos visualizando ya beneficios en cuanto a productividad y en la toma de decisiones más estratégicas”.

La quinta edición contará con la participación de expertos reconocidos a nivel internacional por sus aportes para el desarrollo y evolución de la inteligencia artificial: Duncan Wardle, ex vicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company; Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, la URL y el HTML; y el Dr. David Hanson, fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics, acompañado por uno de los robots más parecidos al ser humano, Sophia.

“Este foro se ha posicionado como uno de los eventos empresariales más reconocidos en el país, por lo que, cada año buscamos que este foro presente las tecnologías más innovadoras para continuar apoyando a las empresas en su transformación digital” señaló María Ximena Rodríguez, Chief Experience Officer de Tigo. Recientemente, el Tigo Business Forum ganó el premio Bulldog oro por ser la mejor campaña “Business to Business”, el cual es un premio que reconoce lo mejor de las comunicaciones corporativas y relaciones públicas a nivel global.

Tigo Business tiene una infraestructura robusta que permite brindar diferentes soluciones en la nube y que está preparada para apoyar el desarrollo de proyectos de IA. La unidad ya está trabajando en una solución de chatbot, el cual es un robot capaz de simular una conversación con una persona y brindar atención al cliente. “El objetivo es mejorar la comunicación entre las empresas y sus consumidores para responder a las consultas de forma más rápida y generar un análisis sobre cómo ofrecer un mejor servicio basado en los comportamientos del usuario. Esta solución estará disponible a finales de este año” agregó Mancilla.

Inteligencia artificial, la tecnología estrella del 2018

La inteligencia artificial (IA) es una tendencia a nivel mundial, se estima que para el 2020, el 85% de los CIOs estarán liderando proyectos de inteligencia artificial en sus organizaciones. Además, en Latinoamérica, IDC señala que un 30% de las iniciativas de transformación digital en Latinoamérica utilizarán IA para el 2019. Así también, prevé que el 50% de las aplicaciones empresariales utilizarán IA y más de la mitad de los consumidores tendrán interacciones con bots de servicio al cliente.

En el caso de Guatemala, la implementación de esta tecnología está su etapa inicial, sin embargo, ya hay líderes de IT interesados en invertir en esta tecnología principalmente porque buscan mejorar la experiencia del usuario interno y externo. Según PricewaterhouseCoopers, ningún mercado, sector o negocio será inmune al impacto de la IA.

Todas las empresas, independientemente de la industria a la que pertenezcan, se verán beneficiadas con la IA. En el sector salud, la IA permitirá diagnósticos mediante la detección de variaciones en los datos del paciente y por medio de imágenes. En los servicios financieros, permitirá la planificación financiera personalizada, detección de fraudes, anti-lavado de dinero y automatización de las operaciones de clientes. En transporte y logística, habrá traslados y entregas autónomas, control y reducción de tránsito vehicular. En comercios minoristas, permitirá la producción y diseño personalizado, anticipación de la demanda, gestión de inventario y entrega. En manufactura, se podrá realizar un monitoreo mejorado y la auto-corrección de los procesos, optimización de la cadena de productos y su producción, entre otros.

“Para que las empresas sigan siendo relevantes, necesitan redefinir sus modelos de negocios basados en la innovación” concluyó Mancilla.

#TBF18

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe