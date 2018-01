Industria del Contact Center y BPO de Guatemala busca duplicar sus exportaciones

Guatemala. La industria de Contact Center y BPO es una industria catalizadora de la economía del país según un estudio desarrollado por el Banco Mundial. Genera alrededor de 42 mil empleos directos y 126 mil indirectos, aportando a la economía ingresos anuales en salarios de más de Q 7 mil 600 millones, alrededor de Q 850 millones en IVA, además de ISR, IGSS e IRTRA.

Al mismo tiempo, según el estudio realizado por el Instituto de Progreso Social e INCAE sobre el impacto de la industria de Contact Center y BPO de Guatemala en la vida de sus colaboradores se evidencia que a más años el trabajador lleve en la industria, mayor el progreso social; destacando una diferencia de casi 40 puntos de progreso social entre el grupo de personas que están por ingresar a trabajar y las personas que llevan más de 10 años.

Por lo que el impacto de la industria dentro del bienestar de los trabajadores y sus hogares es claramente observado, indicando que el modelo de intervención y acompañamiento del proceso genera resultados e impacta aspectos importantes en la calidad de vida de las personas, más allá del ingreso, generando movilidad social importante.

Debido a lo planteado con anterioridad y al tamaño de la industria en el mundo, US$ 18 mil millones, y el potencial de crecimiento al 2022 de US$ 28 mil millones, muchos países de la región nearshore, región cercana geográficamente al principal mercado de tercerización de Estados Unidos y Canadá, han decidido lanzar planes integrados y concretos para estimular el crecimiento, ser más competitivos y atraer inversión extranjera directa para estas empresas.

Vemos con preocupación que la industria de Contact Center y BPO no haya registrado en el 2017 un crecimiento en exportaciones. Este estancamiento se debió a factores como el tipo de cambio, que no favorece a la exportación y la falta de competitividad en legislación, así como falta de beneficios para la atracción de inversión directa en la industria. Alrededor de US$ 50 millones de exportación que pudieron haberse quedado en Guatemala, se trasladaron a Honduras, Colombia, México y Nicaragua. En estos otros países de la región podemos obtener 3 veces el margen bruto que generamos en Guatemala, además de que contratar personal bilingüe es más fácil. Comentó el Presidente de la Industria de Contact Center y BPO de AGEXPORT, Manuel Gordo Juliá.

El potencial que esta industria tiene en Guatemala para triplicar su tamaño en el corto plazo es real, tiene el talento humano más joven y creciente de la región, se gradúan más de 180 mil jóvenes de diversificado al año, sin embargo, no salen preparados para trabajar.

Tenemos que generar como país 9 millones de empleos en los próximos 17 años, con un crecimiento sostenible de 600 mil empleos al año, actualmente creamos 20 mil únicamente, y si no se toman medidas concretas por parte de las autoridades para retener y apoyar el crecimiento de las industrias priorizadas dentro de la agenda urbana como elementos clave para el crecimiento de la economía, esta titánica tarea no será posible y le habremos fallado a Guatemala. Indicó la Gerente de la industria de Contact Center y BPO de AGEXPORT, Ninoshka Linde.

La industria ha querido tomar el liderazgo y ha montado un proyecto de inglés como herramienta para el trabajo, con la idea de demostrar que, enseñando las competencias del nuevo milenio, se incrementa el potencial de obtener un empleo.

En los últimos dos años con el programa de Finishing School, se ha confirmado que el conocimiento del idioma inglés “sí cambia la vida”. Ese sistema dio empleo a más de 2 mil 500 personas a solo 24 meses de su lanzamiento. Este programa ha sido posible a través de una alianza con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y con el Programa de Empleo Juvenil del Ministerio de Economía, financiado por la Unión Europea.

Para alcanzar las metas de triplicar el tamaño de mercado planteada en 2014, la formación del talento humano es clave, se deberían formar anualmente 30 mil jóvenes en inglés básico, 15 mil jóvenes en inglés intermedio e intensivo y 1 mil 500 jóvenes con inglés y habilidades técnicas avanzadas. Como industria ya hemos dado el primer paso invirtiendo en el proyecto de Finishing School alrededor de Q10 millones que ha probado el nivel de éxito. Hoy le toca al Gobierno instrumentar el inglés como una herramienta de trabajo y no una lengua. Como lo realizó este año Panamá y con anterioridad Colombia, Costa Rica y Honduras, entre otros. Reveló el Ing. Gordo Juliá.

Triplicar el tamaño de mercado de esta industria significaría para el país, 600 mil metros cuadrados de construcción (20 edificios de 20 pisos), Q225 millones adicionales por consumo de energía, 180 mil nuevos empleos indirectos, Q11 mil millones extras en ingresos por salarios y los impuestos directos que estos implican.

Para el presente año, la industria de Contact Center y BPO de AGEXPORT considera que el país necesita retomar el camino hacia la competitividad y recuperar el liderazgo que tuvo en la región hace algunos años. La revisión de las políticas de atracción de inversión tanto local como extranjera deben revisarse en el marco de la competencia regional, de El Caribe, Centroamérica, y los países del norte de Suramérica. Si no se logran cambios sustanciales, la reactivación de la economía y de las exportaciones, en especial en la industria de servicios, será imposible. Puntualizó Linde.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe