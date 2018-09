inDriver alcanza el primer millón de viajes en América Latina

El Salvador. inDriver, servicio internacional de viajes en línea, anunció que, a tan solo cuatro meses de haber ingresado a América Latina, ha logrado superar el millón de viajes en la región. La carrera que marca este hito fue llevada a cabo en la ciudad de San Salvador.

Desde fines de abril de este año, el servicio de inDriver se ha extendido por seis países de América (Colombia, México, Guatemala, Perú, Chile y El Salvador) y está disponible para residentes de 13 ciudades, que juntas albergan a 14 millones de personas. Así, inDriver opera la fecha en 135 ciudades de 9 naciones.

Actualmente, la app de inDriver se encuentra entre las diez más populares en Play Store en la categoría de “Mapas de Navegación” in the “Maps and Navigation” en los seis países latinoamericanos donde opera.

“En solo pocos meses, inDriver se ha convertido en uno de los servicios de viajes más populares en las ciudades de América Latina en las que está presente, lo que nos ha permitido superar el millón de viajes”, manifestó Yegor Fedorov, Director de Desarrollo de inDriver.

Yegor Fedorov agregó que la empresa está agradecida con sus usuarios, tanto pasajeros como conductores, pues la app tiene una actividad intensa, y que seguirán haciendo todo lo necesarios para protegerlos de la manipulación de precios y las decisiones injustas de los servicios de taxi en línea, así como para proporcionar las condiciones más óptimas y seguras para cada viaje.

inDriver utiliza el modelo de Ofertas en Tiempo Real (Real Time Deals) que permite que el conductor y el pasajero puedan negociar directamente las condiciones del viaje, incluyendo el precio. Este modelo protege a los usuarios de la manipulación y decisiones de los servicios agregadores, especialmente en los periodos de mayor demanda de viajes en taxi.

La app de inDriver se puede descargar gratuitamente desde Google Play Store y AppStore .

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe