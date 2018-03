IHG y el grupo constructor Epelboim anuncian su nuevo EVEN Hotel

Atlanta. IHG® (InterContinental Hotels Group®), una de las empresas hoteleras líderes en el mundo, y Epelboim Development Group, un constructor hotelero de renombre mundial, se complacen en anunciar la construcción de un nuevo hotel de la marca EVEN® Hotels ubicado en Alpharetta, Georgia. Organizado para abrir sus puertas en el tercer trimestre de 2019, la construcción de este nuevo hotel enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes y se establece como el primero de su clase en el área metropolitana de Atlanta, justo después de las recientes inauguraciones de dos hoteles EVEN en Sarasota, Florida y Eugene, Oregon.

El Hotel EVEN de seis pisos de altura, contará con 132 habitaciones, cuatro suites, espacios de trabajo flexibles abiertos al público, 750 pies cuadrados de espacio para reuniones, un centro de negocios, un restaurante y un gimnasio de 1,200 pies cuadrados. El hotel también incorporará los reconocidos elementos de fitness de la marca y una balanceada variedad de opciones de alimentación y bebidas saludables para ayudar a los huéspedes a mantener su rutina de ejercicio y salud mientras están fuera de casa.

Joel Eisemann, Chief Development Officer, Americas, IHG, dijo, “Estamos muy contentos de trabajar junto con Epelboim Development Group en este, su segundo proyecto EVEN Hotels, que continúa expandiendo la marca en el sudeste de los Estados Unidos. Este nuevo hotel proporcionará una experiencia innovadora tanto para los viajeros de negocios, como para los turistas que se preocupan por mantenerse saludables y en forma y es muestra clara de la confianza que nuestros propietarios tienen en esta marca en constante crecimiento”.

El hotel contará con una experiencia de acondicionamiento físico de lo mejor de su clase bajo el sello de la marca Athletic Studio, que proporcionará un espacio mucho más grande que el que se puede encontrar en cualquier otro hotel con gimnasio. Cada habitación de huéspedes contará con una zona de ejercicios dentro de la habitación con un espacio especial para el entrenamiento, dotado de equipo de ejercicios y 18 diferentes videos con rutinas diferentes de entre 10 y 30 minutos de duración. El EVEN Hotel Alpharetta también contará con el exclusivo sello del café Cork & Kale, que ofrece un menú enfocado en la variedad, que ofrece comidas rápidas, como sándwiches para el desayuno y ensaladas frescas del mercado Grab-and-Go, disponibles las 24 horas para la comodidad de sus huéspedes.

Ubicado junto a Georgia Route 400 y Old Milton Parkway en el suburbio de Alpharetta que está al norte de Atlanta, el EVEN Hotel Alpharetta aporta fácil acceso al centro de la ciudad, al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson y a los vibrantes vecindarios de la zona. El hotel se ubica convenientemente cerca de centros comerciales, restaurantes, atracciones culturales y artísticas y se encuentra al otro lado de la calle de Avalon, un suburbio de uso mixto de 86 acres con más de 500,000 pies cuadrados de tiendas, hoteles, teatros, oficinas y espacios residenciales. Alpharetta es un distrito de negocios de gran demanda, clasificado como el sexto de más rápido crecimiento en la nación; es el hogar de más de 900 empresas de tecnología, con una fuerte presencia de empresas en las áreas de finanzas, salud y logística.

Noel Epelboim, Presidente y CEO de Epelboim Development Group, dijo, “Estamos encantados de haber sido elegidos por IHG para construir este emblemático hotel, el EVEN Hotel. Creemos en la marca y estamos seguros de que será un pilar para la expansión y el crecimiento de la marca en los EE. UU”.

Epelboim Development Group es también el constructor del EVEN Hotel Miami – Airport, que está programado para abrir al público en el otoño de 2018. El EVEN Hotel Alpharetta será el tercer hotel para la marca que se abrirá en el sudeste, y también se unirá al EVEN Hotel Sarasota-Lakewood Ranch que se inauguró a principios de 2018.

El hotel Alpharetta se constituye en conjunto entre Epelboim Development Group e IHG, siendo administrado por IHG.

EVEN Hotels es la marca hotelera más nueva de estilo de vida de IHG, creada pensando exclusivamente en el bienestar de sus huéspedes. EVEN Hotels invita a sus visitantes a mantener su rutina de salud mientras viajan, al brindar opciones para elegir lo que eso significa para cada uno. La marca ha diseñado con ese propósito cada detalle del hotel, en cada metro cuadrado en todas las propiedades, haciendo énfasis en cuatro aspectos esenciales: comer bien, descansar tranquilamente, mantenerse activo y llegar más lejos.

Todos los hoteles EVEN ofrecen una exclusiva experiencia de descanso que incluye el eucalipto, la fibra natural y ropa de cama de alta densidad en hilos, así como equipos de gimnasia en todas las habitaciones, espacios de ejercicio de diseño ergonómico y mapas en la recepción para los huéspedes que deseen explorar la zona por su cuenta.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe