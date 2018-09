IBTM Americas generó 1,000 millones de USD en negociaciones

México. La primera edición de IBTM Americas, celebrada en la Ciudad de México resultó un éxito, al reunir a 4 mil asistentes, 785 Hosted Buyers, 210 stands y 416 empresas en piso, quienes generaron 1,000 millones de USD en negociaciones, a través de las 12,500 citas de negocios que se llevaron a cabo durante los dos días de actividades.

El evento contó con 18,000 m2 de exposición, dentro de los cuales se instalaron 4 escenarios para llevar a cabo los diversos congresos y conferencias. IBTM Americas, fue el punto de encuentro de expositores nacionales y extranjeros, donde la participación nacional fue del 46% mientras que la internacional cubrió el 56%. En cuanto a Hosted Buyers, el 60% provenían de Latinoamérica, 30% de Norteamérica, 5% de Europa y 5% de Asia.

IBTM Americas cumplió con su propósito de ser un impulso para las negociaciones nacionales e internacionales y de ser un capacitador de profesionales de la industria, al haber ofrecido 30 conferencias y 8 programas educativos para todos sus asistentes.

El evento además, apoyó a cuatro fundaciones: Jhon Langdon Down, en la cual se compraron los cuadros pintados por niños con síndrome de Down que se entregaron a los speakers como obsequio, el dinero de ésta compra irá en beneficio a los niños. Por parte de MPI Fundation, se realizó el Rendezvous y con lo recaudado se apoyará a jóvenes que quieran seguir desarrollando su potencial dentro de la industria de reuniones. Make a Wish, quienes recibieron un stand gratuito para dar difusión a su causa y la Fundación José Luis Cuevas, quienes fueron sede de la Welcome Party y lo aportado ayudará a la conservación del museo con el mismo nombre.

Sobre los resultados de la primera edición del evento, su director, David Hidalgo expresó “estamos satisfechos con los logros, pues no sólo dimos un espacio para cerrar negocios, también brindamos un programa de profesionalización muy amplio para nuestros visitantes; reunimos, líderes, autoridades, destinos y empresas que enriquecieron al evento y además utilizamos nuestros medios para ayudar a quienes lo necesitan, lo cual hace aún más grande a nuestro evento”

Dentro del programa de profesionalización, se dio a conocer el estudio realizado por IACC, titulado “Future of Meetings” en el cual se señaló la importancia de la “creación de experiencia” para causar un impacto entre los asistentes de un evento.

Por otro lado también tuvieron lugar el Sport Events Congress, un evento dedicado a los profesionales de marketing interesados en conectar con sus audiencias a través de eventos deportivos; el Wedding and Romance Congress, un programa educativo desarrollado por la Asociación de Consultores de Bodas (ABC Latin America), donde se presentaron las tendencias en bodas de destino y la industria del romance. El Congreso sobre marketing de eventos se realizó durante el segundo día de actividades, éste abordó la temática de la importancia de incluir estrategias de marketing en los diversos eventos de la industria y como esto puede beneficiar el posicionamiento de marca y crecimiento de los negocios, también se llevó a cabo un foro de eventos sostenibles

IBTM Americas celebró su primera edición este 2018, sin embargo no son nuevos en la industria, ya que este evento es el resultado de la evolución y fusión de IBTM America y IBTM Latin America, lo cual en conjunto, hacen un gran evento para todo el continente, en favor de la cadena de valor del sector de reuniones.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe