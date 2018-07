Hugo Martínez: “Yo no comparto la posición del presidente Sánchez Cerén sobre Nicaragua”

El Salvador. El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez reveló este lunes 23 de julio que no comparte el apoyo que ha dado el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el partido oficial, a su homólogo de Nicaragua Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo.

“El drama de Nicaragua es algo inaceptable y los actos de violencia que se están dando venga de donde venga es condenable. Yo no comparto las declaraciones dl presidente Salvador Sánchez Cerén sobre este caso”, afirmó el excanciller de la República.

Agregó, “Yo en muchos temas de relaciones exteriores he estado de acuerdo pero en este caso en particular no comparto las declaraciones que el hizo”.

Fuente: La Página.