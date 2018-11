Hoteleros de Cancún: reservas van débiles para el arranque de 2019

México. El titular de la Asociación de Hoteles y Turismo de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, pidió explorar nuevos mercados y definir qué hacer con los que están cayendo fuerte como Estados Unidos por culpa de la inseguridad y el sargazo. “Se reportan caídas entre el 18 y 25% en la afluencia de visitantes de este país en comparación con 2017”, expresó a Galu.

Roberto Cintrón Gómez, confirmó, por su lado, que en el acumulado del año “vamos unos seis puntos abajo de los registros del año pasado”. En septiembre y octubre fue más notable la baja en la ocupación; ahorita anda en 55-60 por ciento y los fines de semana sube a un 63 por ciento, precisó.

El dirigente recordó que hace unos meses, cuando empezó el problema del sargazo “les dije que en ese momento no se vería la baja porque ya todo estaba vendido y que la prueba de fuego sería septiembre y octubre”. Según dijo, las reservaciones para noviembre muestran una ligera recuperación. “En diciembre, obviamente, con la temporada de Navidad siempre tenemos muy buena ocupación, pero nos preocupan enero, febrero y marzo porque las reservaciones están lentas.

Empresarios turísticos y hoteleros de Quintana Roo reconocieron que las cifras de recepción turística de 2018 no son alentadoras comparada con el año pasado. Sobre esta situación, Cintrón Gomez viene haciendo referencia hace tiempo como reveló REPORTUR.mx (Hoteleros de Cancún piden no bajar la guardia con la seguridad)

“Los índices de ocupación están muy bajos, aunque las autoridades digan que la inseguridad no afecta. No sé a qué destinos han ido, pero solo los que no tienen inseguridad están muy bien”.

Por su parte, el titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, dijo que las aerolíneas United, Delta y American confiaron que cayó la venta comparado con 2017, pero esperan un repunte gracias a promociones y otras estrategias. “Creo que este tema del sargazo se va a ir reduciendo por el cambio de la temperatura. Ya no nos afectará de cara a la temporada invernal”, señaló.

Fuente: Reportur.mx