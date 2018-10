Holy Cross Hospital presente en el XXXVII Congreso de Cardiología

Guatemala. Expertos de Holy Cross Hospital de Fort Lauderdale, uno de los mejores hospitales del Sur de Florida y de Estados Unidos, han participado en el XXXVII Congreso de Cardiología 2018, organizado por la Asociación Guatemalteca de Cardiología.

En el marco de este Congreso, Holy Cross Hospital de Fort Lauderdale, siempre comprometido en mejorar la calidad del diagnóstico y del tratamiento eficaz de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, junto a la Asociación Guatemalteca de Cardiología, realizaron ante destacados médicos guatemaltecos la conferencia “Innovaciones tecnológicas en cirugía y tratamiento de enfermedades cardiovasculares”. La conferencia ha estado a cargo del doctor Irving David, cirujano cardiovascular de Holy Cross Hospital.

El doctor David ha compartido con la comunidad de médicos nacionales sus conocimientos y experiencia sobre las innovaciones tecnológicas en cirugía y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, sus resultados y beneficios.

Hoy en día, las enfermedades cardiovasculares son una preocupación prioritaria para todo el mundo, porque son la principal causa de muerte y discapacidad adquirida a nivel mundial.

Las afecciones cardiovasculares más comunes en Guatemala son hipertensión arterial, ataque cardiaco, accidente cardiovascular, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca.

En una buena parte de los casos, las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas inadecuadas que conllevan a la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, etc.

Para las personas con alto riesgo cardiovascular, debido a la presencia de uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia, etc., es fundamental la detección precoz y el tratamiento temprano.

En este sentido, Holy Cross Hospital de Fort Lauderdale continúa su tradición de ofrecer un cuidado excepcional, integral y compasivo a través de su Centro del Corazón y Vascular Jim Moran, proporcionando lo último y lo mejor en tecnología y servicio de alta calidad a los pacientes con padecimientos agudos y crónicos cardiovasculares. Los pacientes son atendidos por un excelente equipo de cardiólogos de intervención 24/7, que utiliza tecnología de vanguardia y puede tratar cualquier condición cardíaca y vascular, especialmente en una emergencia.

El Centro del Corazón y Vascular Jim Moran, también cuenta con un equipo de enfermeras altamente capacitadas, técnicos especializados, terapeutas experimentados y personal auxiliar de apoyo, que ayudan a acompañar al paciente antes y después de cualquier procedimiento médico, especialmente quirúrgico.

Además, Holy Cross Hospital ha recibido varios reconocimientos por parte de instituciones y asociaciones dedicadas al tratamiento de afecciones cardíacas en Estados Unidos, entre ellos: el premio Get With The Guidelines®-Insuficiencia cardiaca Gold Plus Award por la implementación de medidas específicas de mejora de la calidad descritas por las guías de prevención secundaria de la American Heart Association / American College of Cardiology Foundation para pacientes con insuficiencia cardíaca.

Holy Cross Hospital también recibió el Premio de Oro Get With The Guidelines®-Resucitación para la implementación de medidas específicas de mejora de la calidad descritas por la Asociación Americana del Corazón para el tratamiento de pacientes que sufren paros cardíacos en el hospital.

Asimismo, Holy Cross recibió el Target Heart FailureSM Honor Roll de la Asociación Americana del Corazón. Su objetivo: La Insuficiencia Cardíaca es una iniciativa que proporciona a los hospitales herramientas educativas, programas de prevención y pautas de tratamiento diseñadas para reducir el riesgo de que los pacientes con insuficiencia cardíaca terminen en el hospital. Los hospitales están obligados a cumplir con los criterios que mejoran la adherencia a la medicación, proporciona atención de seguimiento temprano y la coordinación y mejora la educación del paciente. El objetivo es reducir los ingresos hospitalarios y ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida en el manejo de esta condición crónica.

El Dr. Manuel Mantecón, Director del Departamento de Servicios Internacionales de Holy Cross Hospital en Fort Lauderdale, expresó: “Es un gusto para Holy Cross Hospital estar en Guatemala, compartiendo nuestros conocimientos y experiencia de servicio y atención especializada con colegas de Guatemala.” Mantecón, afirmó: “En Holy Cross Hospital estamos convencidos y orgullosos que la atención en salud de la más alta calidad y el servicio de excelencia que otorgamos a nuestros pacientes no tiene fronteras. Además, brindamos un cuidado personalizado y humano a nuestros pacientes, basado en la tradición de sus Fundadoras Las Hermanas de La Misericordia, por lo cual hemos sido galardonados y altamente reconocidos como un Ministerio con vocación al cuidado de la salud”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe