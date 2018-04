Historia, cultura y tradición, hacen de Comayagua “un destino turístico 5 estrellas”

Honduras. Honduras es un país en el que se pueden hacer diferentes tipos de turismos, ya que la historia coloca a esta nación en el epicentro político de la región, porque es aquí donde se tomaron las decisiones más trascendentales que también involucraba a los demás países de Centroamérica.

Para conocer más en detalle, sobre la riqueza histórica de Honduras, es necesario salir de las comodidades de los hogares, para emprender un viaje a Comayagua, que se encuentra a unos 86 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.

Aquí pobladores, comerciantes y dueños de negocios, cuentan anécdotas históricas de los próceres, que escribieron con letras doradas la historia de este país; sus relatos te hacen recordar a un gran hondureño como, José Trinidad Cabañas, presidente (1852-1855) entre otros.

También a Francisco Morazán, quien gobernó Honduras y Centroamérica en 1827-1838, que además su estilo de vida, es un relato de nunca acabar para los comayagüenses, quienes orgullosos cuentan el transito que tubo por la ex capital del país (1825).

Además, en un corto recorrido por Comayagua podrás encontrar una variedad de museos, que encierran las más grandes historias democráticas, culturales y religiosas del país; asimismo la Catedral de la Inmaculada Concepción, la más antigua de América Central (1,634).

El templo, que aún conserva su estructura intacta y original, tiene un altar bañado en oro, y por si fuera poco, aquí se encuentra el reloj más antiguo del mundo, construido en el año 1,100 por manos árabes, fue instalado en 1,636 en la Iglesia La Merced, que ahora es la Catedral de Comayagua.

En ese sentido, el Instituto Hondureño del Turismo (IHT) busca la promoción de ciudades como Comayagua, ya que es un destino con encantadores atractivos para turistas nacionales y extranjeros; es lugar visitado en diferentes épocas del año. Es por eso que ha desarrollado una gira de medios que inició en la ex capital del país.

“Es así, que el centro de Comayagua, sus hoteles, restaurantes y museos, siguen siendo el atractivo para el turista, cada vez son más las personas que visitan la ciudad”, dijo a Hondudiario, Ever Villanueva, un orientador turístico.

Caxa Real “El primer banco de Honduras”

“Un edificio con una historia de 300 años, aquí vivía la gente de abolengo y de altos rangos, se trataba de personas muy pudiente, aquí vivieron gobernadores, en frente se encuentra la casa donde vivió el prócer José Trinidad Cabañas y Dionicio de Herrera, en fin aquí se concentra la historia de nuestro país”, dijo inicialmente el propietario, Juan Carlos Zapata.

Explicó que “hoy en día, Caxa Real, esta convertido en un restaurante y hotel en el centro de Comayagua, se le llama Caxa Real, por la cercanía que tenía al edificio de la corona española, que significa Banco Real, aquí funcionó el primer banco de Honduras, porque se recaudaban todos los tributos de los españoles”.

Considera que “Comayagua es una ciudad mágica, aquí hay edificios que datan de 50 años atrás, somos arraigados a nuestras costumbres, bastantes conservadores, tenemos objetos que pertenecieron a la colonia española, son muy antiguos, yo disfruto poder hablarles de la historia a quienes nos visitan”.

Juan Carlos, es un coleccionista por excelencia, su edificio está adornado por objetos antiguos que relatan la historia de Honduras y Centroamérica. “Lo aprendí de mi padre, Marco Antonio Zapata, “él me enseñó el valor de la vida y de las cosas. A veces no importa el gasto, hay objetos históricos que valen la pena tener”, expuso.

“Tenemos todas las comodidades, hotel, restaurante y bar, estamos incursionando en otro tipo de atenciones, ya contamos con una amplia sala de conferencias, estamos convirtiendo esta zona en la más importante de la ciudad de Comayagua, estamos creciendo porque el turista necesita ser atendido como lo merece”.

El reloj ¿Cómo llegó a Honduras?

Según, Ever Villanueva, “hace algún tiempo se conocía como el segundo más antiguo del mundo y primero en América, pero ya el año pasado una investigación de hace muchos años, revela que es el más antiguo del mundo con más 900 años de haber sido elaborado, pero fue hasta 1,715 que llegó a Honduras”.

Expuso que “el reloj llegó al país porque el obispo asignado en Comayagua, era sobrino del Duque, Gerónimo de Corea, quien le dijo que cuando tuviera su propia iglesia, te daré mi reloj de la alhambra para que lo instales en ella, es así que llegó por orden del Rey Felipe III y se instaló cuando ya la torre de la iglesia estaba terminada”.

Añadió que “desde ese entonces (1,715) se instaló, por lo que ya tiene más de 300 años funcionando con la maquinaria original con la que se trajo, el reloj, trabaja a base de peso, no hay electricidad, ni batería, todo es gravedad, de igual manera como cualquier aparato actual marca, segundos, minutos y horas”.

“Después de 917 años, la maquinaria sigue funcionado como en el primer día de su fabricación (1,100), ahora está bajo la custodia de la administración municipal que preside, el alcalde Carlos Miranda. El mantenimiento es cada semana y está a cargo de esta función, Francisco Pineda”, finalizó.

La primer imprenta de Honduras

Son varios museos, que se recorren en poco tiempo, (3 horas) pero que tras visitarlos se puede conocer la historia de vida de quienes fueron declarados héroes de la patria, como Dionicio de Herrera, José Trinidad Cabañas, Francisco Morazán, entre otros.

En El Museo de Comayagua, ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra la historia de todos los mandatarios de Honduras, además de las decisiones que muchos de ellos tomaron, en la búsqueda de la unión centroamericana, hoy muchos fueron declarados héroes por sus grandes ideales, con los que pretendían construir una nación libre y con igualdad de condiciones para vivir.

El entonces presidente de Honduras, Francisco Morazán, es quien trajo la primera imprenta al país en 1,828, aquí fue donde se imprimió el primer libro “Los Primeros Rudimentos de Aritmética” en 1,836, cuando se crea el Diario Oficial La Gaceta en mayo de 1,821.

La imprenta ya no funciona, pero se encuentra exhibida en uno de los corredores del Museo de Comayagua, que anteriormente perteneció al General José Trinidad Cabañas, aquí falleció en enero de 1,871, es considerado el presidente más honrado de Honduras.

No es para menos, pero vale la pena visitar Comayagua, para que no te cuenten del reloj más antiguo del mundo, o de sus conservados museos, es necesario ir para

Ever Villanueva, guía de turistas

comprobarlo. La cuidad es limpia y segura, sus autoridades le apuestan a la conservación de su cultura y arquitectura colonial. Sin duda que Comayagua es más, hay más cosas por conocer.

Fuente: Hondudiario.