Guatemala registrará un aumento en sus exportaciones por US$ 743 millones

El sector exportador de Guatemala cerrará el 2017 con buenas noticias, derivado que tras dos años a la baja, en este año las exportaciones de productos y servicios guatemaltecos generará divisas por un estimado de US$11,208.3 millones. La tasa de crecimiento es de 7.1% mayor a la cifra de 2016 (proyectado en base a datos de Octubre), esta es una cifra récord a lo largo de la historia de las exportaciones guatemaltecas.

Guatemala. Luego de dos años de decrecimiento en las exportaciones guatemaltecas, el 2017 fue un año muy positivo para Guatemala. Proyecciones propias de AGEXPORT muestran que el país estaría cerrando 2017 con un total de US$11,208.3 millones, lo cual sería 7.1% mayor a la cifra de 2016. Entre los factores que los exportadores han identificado para este resultado es que la economía global ha iniciado a recuperarse, los precios de los productos tradicionales aumentaron en promedio 17.3% en tan solo un año (proyectado en base a números de octubre).

Este resultado es también reflejo que las empresas exportadoras han sabido aprovechar las 6 herramientas de venta que AGEXPORT lanzó este año y también las oportunidades que se han presentado a nivel mundial producto de una recuperación económica en las principales economías. Las exportaciones guatemaltecas son uno de los principales generadores de empleo urbano y rural con más de 1.6 millones empleos y autoempleo a nivel nacional, y si se mantienen y crecen, también se mantienen y crecen los empleos formales a través de esta actividad económica. Indicó el Presidente de AGEXPORT, Ing. Antonio Malouf.

Los productos no tradicionales también tuvieron un crecimiento interesante, dado que se prevé que a finales del 2017, las exportaciones de no tradicionales sumarán US$ 8,288.4 millones, creciendo en 3.8% con respecto a 2016.

A inicios del año, se habló del “efecto Trump” con incertidumbre, hoy estamos viendo que el aumento del crecimiento económico de Estados Unidos a 2.2% (de 1.6% en 2016), ha contribuido a que sus importaciones mundiales aumentaran este año en 6%. De tal forma que Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de nuestro país, dado que se destinan 34% de las exportaciones nacionales, esto significa un aumento de las exportaciones en 9.3% en comparación al 2016 (equivalentes a un proyectado de más de US$322.3 millones adicionales) de productos como artículos de vestuario, banano, café, frutas y azúcar, entre otros. Aseguró Malouf.

Otros países importantes para Guatemala que también tuvieron una recuperación en su economía y que fue positivo para las exportaciones del país, fueron la Unión Europea y los BRICS. Esto contribuyó al crecimiento de las exportaciones nacionales a principales mercados, como Centroamérica con una estimación del 3.1%, Zona Euro (12.2%), México está convirtiéndose un socio comercial clave (12.3%). Así como el mercado de Perú con un incremento de 144.36% seguido de Arabia Saudita (69.99%).

El signo del tiempo nos dice que la economía global está abriendo oportunidades, pero si Guatemala no toma decisiones certeras para darle la estructura y soporte que necesita el país para aprovecharlas, estas serán tomadas por los países más preparados. Aun hay desafíos importantes que atender como el Plan Nacional de Infraestructura; Eficiencia e inversiones en Puerto Santo Tomás; Facilitación de procesos que emigren a lo digital, a un comercio sin papeles, con el fin de contribuir a la transparencia de los procesos; Certeza jurídica de las inversiones; Capacitación recurso humano con competencias globales (inglés y tecnología) y una legislación ágil y rápida, dada la rápida velocidad de cambio global y el impacto de la Cuarta Revolución Industrial, los legisladores y los reguladores tienen el desafío, de evolucionar los sistemas actuales de elaboración de políticas y de toma de decisiones. Indicó el Presidente de AGEXPORT.

Según el presidente de AGEXPORT, para el 2018 hay una tarea pendiente en materia de legislación para la competitividad, inversión y empleo, con temas como: Enmiendas a la Ley Zonas Francas; Formas de cómo mejorar el crédito a las pequeñas empresas y una INSTITUCIONALIDAD sólida para la promoción del comercio, la inversión y el empleo, entre otras.

Innovación: una prioridad de AGEXPORT para la transformación de las exportaciones guatemaltecas

La institución ha priorizado la innovación como una vía para ampliar las posibilidades de las exportaciones, integrando nuevas estrategias para la diversificación de productos y servicios exportables. De esa cuenta, la Red de Innovación, Desarrollo e Investigación (Red I+D+i) creó el espacio de “AgexLab Maker Space”, además logramos una aprobación de la lista taxativa de laboratorios ante el Ministerio de Ambiente, tema que se persiguió por años. Malouf.

Para incrementar la competitividad, se han creado áreas especializadas que buscan simplificar procesos, por ejemplo el Observatorio de Competitividad, la cual que facilitará datos e información actualizada sobre el desempeño de la competitividad del sector exportador guatemalteco y la primera plataforma digital para facilitar los negocios del sector exportador, el “Connecting Best Market”.

Este año, fue un año bueno para cada Sector de exportación, dado el trabajo en equipo entre empresarios exportadores, aliados que apoyan esta actividad y AGEXPORT. Por ejemplo, se estima que las exportaciones de vegetales, frutas, flores, entre otros productos agrícolas no tradicionales lleguen al cierre del 2017 a US$ 923 millones un 9% más que el año anterior. En el caso de la exportación del Sector Servicios se ha estimado un ingreso de divisas de US$ 339.9 millones con un crecimiento del 13.2%, vrs el 2016. El Sector de Acuicultura y Pesca registró un crecimiento del 14.6 % en comparación al 2016, esperando un cierre de ventas al exterior por US$ 200 millones. Y, en el caso del sector de manufacturas prevemos que registrará un cierre de exportaciones por US$ 4,613.1 millones con un crecimiento del 9.4%. Y, finalmente, en el caso del Sector de Contact Center & BPO el monto de exportación permaneció por US$ 750 millones. Aseguró Antonio Malouf, Presidente de AGEXPORT.

2018: AGEXPORT le apunta a que Guatemala cuente con más exportadores

Para el 2018, AGEXPORT lanzará la “Ruta del Exportador” metodología innovadora para que sus empresas socias crezcan y se desarrollen, a través de fortalecer sus capacidades empresariales y exportadoras.

La Ruta del Exportador buscará que cada socio de AGEXPORT desarrolle su capacidad exportadora por medio de la búsqueda de nuevas oportunidades, mercados y resolución de problemas; asesorías para el diseño e innovación de productos, clientes, competencia, eventos y capacitaciones, entre otros. Todo, de forma segmentada, de acuerdo a las realidades y necesidades de cada empresa socia, con el fin de ser su aliado para crecer a través de la exportación. Reveló el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe