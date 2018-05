Guatemala busca firmar TLC con Israel

Guatemala. Para fortalecer las relaciones mercantiles con Israel, el Ministerio de Economía propondrá a las autoridades de esa nación suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC).

El titular de esa cartera, Acisclo Valladares Urruela, indicó que la propuesta podría plantearse durante la visita que una comitiva hará a aquel territorio en los próximos días, para la inauguración de la Embajada en Jerusalén.

“La balanza comercial para Guatemala sería bastante favorable si se lograra poner en marcha este proyecto”, dijo el ministro, e hizo ver que esto propiciaría una mayor apertura para los productos chapines, principalmente los agrícolas.

Abordaje integral

Empero, la intención también es abrirle campo a otras industrias, como la tecnológica. “Tenemos un buen capital humano, en programación y otros ámbitos, lo cual debemos aprovechar”, expresó Valladares.

Según se dio a conocer, las autoridades guatemaltecas también buscarían asesoría sobre el marco legal y regulatorio del recurso hídrico vigente en aquel territorio, así como la atracción de inversiones.

Estos planes fueron bien vistos por integrantes de la Comisión de Economía, del Congreso, quienes opinaron que se deben explotar las excelentes relaciones diplomáticas entre ambas naciones, para propiciar un alza en los negocios.

Acuerdo de inversión

Estas 2 economías firmaron el 7 de noviembre de 2006 el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que cobró vigencia el 15 de enero de 2009.

Según datos del Banco de Guatemala, el año pasado Israel inyectó US $43.3 millones (Q320.8 millones) en inversión extranjera; US $32.9 millones (Q243.7 millones)fueron dirigidos al sector eléctrico.

Comercio

Por otro lado, las exportaciones hacia ese mercado sumaron US $7 millones 771 mil (Q57 millones 583 mil); de esa cifra, el cardamomo representó US $4 millones 338 mil (Q32 millones 144 mil). El resto provino de la venta de café, frutas, artículos de vestuario y materiales plásticos, entre otros.

A su vez, las importaciones significaron US $25 millones 18 mil (Q185 millones 383 mil). Materiales plásticos y sus manufacturas fueron los productos más adquiridos, con US $3 millones 756 mil (Q27 millones 831 mil) , seguido del aluminio, con US $2 millones 870 mil (Q21 millones 266 mil).

Fuente: Diario de Centroamérica.