Gloria Trevi revivió su pasado violento. La cantante mexicana Gloria Trevi volvió a ser noticia el jueves tras pronunciar un emotivo discurso durante la gala de los Latin American Music Awards 2018. En su alocución la intérprete hizo un reclamo ante la violencia a que son sometidas las mujeres y recordó los abusos de los que fue víctima hace más de 20 años por parte de su ex representante, el productor Sergio Andrade. Trevi y Andrade fueron arrestados en el año 2000 acusados de corrupción de menores. Tras un largo proceso que acaparó titulares, la cantante fue absuelta por un tribunal de sus país en el 2004. “Voy aprovechar que tengo el micrófono en mi poder, y voy a decirles lo que nunca he dicho en un escenario. Los que me conocen, saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para poder estar aquí con ustedes. Los que no me conocen, y por eso no me quieren, seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas, que estuve en la cárcel… sí, cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia”, dijo Trevi a la audiencia que abarrotaba el Dolby Theatre de Los Ángeles aguardando su interpretación de Ellas soy yo. Sin mencionar su nombre, la cantante de 50 años aclaró que no fue cómplice de Andrade, pero una mentira de repertirla tanto termina convirtiéndose en verdad. “Yo no fui su cómplice”, enfatizó. Yo tenía 15 años, con una mentalidad de 12, cuando conocí al gran productor, quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y en la única oportunidad para lograr mis sueños, para poco a poco empezar a desgarrarme y a aislarme. Tenía 15 años, cuando empecé a vivir con manipulaciones, amenazas, golpes, gritos, abusos, castigos y humillaciones”. Trevi evocó que en ese entonces se ponía sus zapatos viejos, sus medias, menos rotas que su alma, y con la frente en alto se iba a trabajar como tantas mujeres lo hacen. “Describía en mis canciones el mundo con el que soñaba que existiera para nosotras, pero también cantaba lo que estaba sufriendo. Por todo esto, en este momento histórico para las mujeres en el mundo, la mejor manera en la que yo puedo agradecerle a Dios es contando mi historia”, agregó. “Pero esto tiene que terminar, y no lo digo por mí, yo estoy bien. Lo digo por ellas, para que pueda haber una mujer que enfrente al abusador que la acuse de haber sido cómplice de su peor desgracia. Esta noche, expongo mi vida por ellas. Esta noche, Ellas soy yo”.