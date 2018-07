Gilberto Santa Rosa cierra a lo grande Dominican Run Festival

Gilberto Santa Rosa cierra a lo grande Dominican Run Festival . Déjate querer” se escuchó al acorde perfecto de los timbales, las congas y la voz de Gilberto Santa Rosa. Nadie se resistió al encanto musical del “Caballero de la Salsa” la noche del sábado que alumbró con la fogata de sus ritmos la madrugada de Puerto Plata, calentando a miles de fanáticos que bailaron y corearon, enamorados de su propuesta desbordada de calidad interpretativa y sentimientos. Exito tras éxito, el sonero hizo un recorrido por sus canciones bailables, las románticas, los boleros, sin olvidar esas salsas clásicas que lo han catapultado como uno de los grandes del género. En el recorrido musical, el afamado artista elogió el amor e hizo odas al desamor, cada interpretación superaba a la anterior, al público le gustó su estrategia, retribuyéndole con efusivos aplausos. El público mixto, compuestos por jóvenes y adultos de diferentes partes del país y el mundo, visiblemente emocionados, disfrutaron del artista boricua, quien, aunque no les bajó “un montón de estrellas”, les hizo sentir como si estuvieran en ellas desde en el Anfiteatro ubicado en el parque Juan Lockward. En su primera oportunidad en el escenario del norte, el “salsero del amargue”, como se autoproclamó, cantó por dos horas, en una noche que calificó como “La noche feliz, la noche perfecta”. Con su “Conciencia” tranquila, Gilberto Santa Rosa cantó y bailó canciones como: “Un montón de estrellas”, “Lo grande que es perdonar”, “Que alguien me diga”, “Yo no te pido”, entre otra decena de salsas que en un “Conteo Regresivo” entonó. No fue “Mentira” que el sonero despertó todos los sentidos, activó los sentimientos de la multitud de corazones que “Agarró bajando”. “El anfiteatro: ¡Un escenario acogedor! ” “Que orgullo decir que soy un poco dominicano”, dijo el artista que goza del cariño de los dominicanos. Celebrando sus 41 años en la música, el intérprete de “Almas gemelas” y “¡Qué manera de quererte!”, elogió el Anfiteatro de Puerto Plata, aseguró que le encanta cantar en RD, mientras agradeció el cariño y la alegría de los dominicanos.