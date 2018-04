GBM y Lenovo brindar soluciones al mercado para los Data Center de la región

GBM y Lenovo ofrecen soluciones a los clientes en la región centroamericana y el Caribe, brindando todo el acompañamiento en esta materia: mantenimiento, servicios y profesionales calificados, soporte y administración; de manera que las empresas tengan las herramientas necesarias para evaluar, planificar, diseñar y optimizar su centro de datos.

“El objetivo de GBM y Lenovo es que el cliente descargue la responsabilidad del Data Center a través de nuestra asesoría y servicios, con soluciones ofrecidas según las necesidades y el presupuesto de cada empresa”, dijo Daniela Darquea, gerente regional de GBM para ventas Lenovo.

Los servidores Lenovo y los servicios gestionados de GBM son el mejor complemento para maximizar la eficiencia de los recursos utilizados, la eficacia de los procesos y el incremento de la productividad de los negocios, con estrategias que garantizan la disponibilidad de los equipos, con servicios como Smart User, Smart Ops y Smart Back Up.

Smart User es un servicio de gestión por subscripción para equipos de usuario final que, aparte de garantizar la disponibilidad de los equipos, se incluyen centros de ayuda o de monitoreo e ingenieros especializados en sistemas operativos. Por su parte, Smart Ops es una solución de administración remota que se compone de una mesa de ayuda, un centro de monitoreo y un centro de excelencia (ingenieros especializados para la solución, asociados al sistema operativo). Smart Backup es el servicio para la protección de información, por medio de copias de seguridad y restauración de datos desde la nube, que permite la administración, el manejo de respaldos de información estructurada y no estructurada de forma simple, segura y escalable en una plataforma centralizada, ubicada en la nube de GBM.

“Hemos desarrollado muchos casos de éxito en Centroamérica y el Caribe, tanto en los clientes del sector público como privado y en muchos tipos de industria como, por ejemplo: banca y finanzas, seguros, retail, telecomunicaciones, electricidad, enseñanza, salud y no menos importante de impacto social”, agregó Darquea.

ThinkSystem y ThinkAgile

Hace algunos años, Lenovo realizó algunas compras clave a IBM, entre ellas la adquisición del área de servidores x86, con rendimientos para el centro de datos y con récords mundiales con un total de 88 (a partir del 8 de noviembre de 2017,) con sistemas que van desde 1 procesador a 8 procesadores y cargas de trabajo que van desde Big Data, Nube, Analítica, Bases de datos, Virtualización de Infraestructura y el Centro de Datos definido por el software.

GBM, empresa con distribución exclusiva de IBM en Centroamérica y Caribe desde 1991, tiene amplia experiencia en la instalación, la implementación, el uso y el mantenimiento de servidores de todo tipo, para lo cual los x86 no son la excepción. Es por ello que la alianza entre GBM y Lenovo se lleva a cabo con tanto éxito.

Posteriormente, vinieron los anuncios de Think System y Think Agile. ThinkSystem (almacenamiento de redes, incluye varios sistemas, bases de datos, inteligencia artificial, SQL y la visualización implementada en sitio) está compuesta por servidores con una línea rediseñada y basada en la nueva generación de procesadores escalables Intel Xeon Skylake, arquitectura optimizada para el rendimiento, contando con la posición #1 en confiabilidad, de acuerdo con reportes independientes de 550 compañías.

Otra estrategia de soluciones de hiperconvergencia es Think Agile. Hiperconvergente se describe con la palabra sencillez, la idea central es el diseño de una solución tecnológica innovadora, integrada en los centros de datos críticos x86 del cliente para nuevos proyectos de virtualización, donde el procesamiento, almacenamiento y redes (arquitectura de 3 capas) son administrados en un solo “click”, con crecimientos modulares. No por nada, el slogan de Think Agile es: “mientras más sencillo mejor”.

Lenovo nos presenta estas soluciones con la empresa Nutanix, nombrada nuevamente como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Infraestructura Hiperconvergente en el 2018, es por eso que GBM cuenta desde ya con clientes en Centroamérica y el Caribe, conquistando el mercado hiper convergente con Lenovo-Nutanix.

“El cliente escoge los servicios que más se adapten a sus necesidades, para ello GBM brinda asesoría y se adapta a todo tipo y tamaño de empresa” agregó Darquea.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe