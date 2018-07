FOX Networks Group Latin America con 90 nominaciones a los Premios Emmy

FOX Networks Group (FNG) Latin America celebra las 90 nominaciones a los Premios Emmy® que recibieron los contenidos que el grupo emite en América Latina a través de su portfolio de señales y la app de FOX. La entrega del galardón más importante de la producción televisiva estadounidense será el próximo 17 de septiembre de 2018.

“El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story:”, la tercera entrega de la franquicia aclamada en todo el mundo y que se emitió por FX, lidera la lista con 19 nominaciones. Entre las categorías se destacan “Mejor Miniserie”, “Mejor Director de una Miniserie o Telefilm” (Ryan Murphy), “Mejor Guión de Miniserie o Telefilm”, “Mejor Actor Protagonista de Miniserie o Telefilm” (Darren Criss), “Mejor Actor de Reparto de Miniserie o Telefilm” (Ricky Martin, Édgard Ramirez y Finn Wittrock), “Mejor Actriz de Reparto de Miniserie o Telefilm” (Penélope Cruz y Judith Light), entre otros.

En el caso de “Atlanta” (disponible en la app de FOX), la serie dramedy creada y protagonizada por Donald Glover, obtuvo un récord de 16 nominaciones, entre las que se destacan “Mejor Serie de Comedia”, “Mejor Guión para Serie de Comedia” (Donald Glover y Stefani Robinson), “Mejor Actor en una Serie de Comedia” (Donald Glover), “Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia” (Brian Tyree Henry), “Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia” (Zazie Beetz), “Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia” (Katt Williams).

“This is Us”, (disponible de forma completa en la app de FOX), la historia familiar que fue un éxito en la audiencia de los Estados Unidos, tuvo 7 nominaciones y es una de las series dramáticas más destacadas este año como “Mejor Serie Dramática”, “Mejor Actor en una Serie Dramática” (Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown) y “Mejor Actor Invitado en una serie Dramática” (Gerald McRaney y Ron Cephas Jones).

Por su parte, “American Horror Story”, la serie que lleva 9 temporadas al aire y que se encuentra disponible en la app de FOX, recibió siete nominaciones entre las que se destacan “Mejor Actriz de Miniserie o Telefilm” (Sarah Paulson) y “Mejor Actriz de Reparto de Miniserie o Telefim” (Adina Porter).

Con 5 nominaciones, “The Americans” (FOX Premium), compite por “Mejor Serie de Drama”, “Mejor MiniSerie de No Ficción o Reality”, “Mejor Guión de Serie de Drama” y “Mejor Actor en una Serie de Drama” (Matthew Rhys), “Mejor Actriz en una Serie de Drama” (Keri Russell), nominados por tercer año consecutivo.

“Homeland” (disponible en la app de FOX con sus 7 temporadas completas) recibió 3 nominaciones, entre las que se destacan “Mejor Director” (Lesli Linka Glatter) y “Mejor Actor de Reparto” (Keshet Mandy Patinkin).

Entre otras series destacadas que forman parte de la propuesta de contenido del Grupo en la región, y que han sido nominadas en diversas categorías se cuentan “Legion”, “Outlander” y “The Walking Dead”, disponibles de forma completa en la app de FOX, así como también “Will & Grace”, “Baskets”, “Better Things”, “Mozart in the Jungle”, “Vikings”, y las series animadas “Los Simpson” de FOX, “Family Guy” y “Bob’s Burger”.

El género Factual, este año, adquirió un nuevo récord tras recibir un total de 16 nominaciones. Por segundo año consecutivo, National Geographic se posiciona en el segundo lugar como la cadena televisiva que más nominaciones recibió. Entre ellas, se destacan “Genius: Picasso”, la serie protagonizada por Antonio Banderas suma 7 entre las que se incluyen “Mejor Miniserie”, “Mejor Cinematografía para Miniserie o Telefilm” y “Mejor Actor de Miniserie o Telefilm” (Antonio Banderas). “Jane”, el documental sobre la vida de Jane Goodall, es otra de las destacadas que buscan el premio en las ternas “Mejor Cinematografía Serie de No Ficción”, “Mejor Dirección de Documental o Programa de No Ficción”, “Mejor Guion para programa de no ficción”. “Hablemos del Cosmos” (“Startalk”) y “Imperio Salvaje” (“Savage”), son también parte de la propuesta que se encuentra nominada.

