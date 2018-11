Fonseca estrena nuevo álbum “Agustín”

El tan esperado nuevo álbum del cantautor colombiano y ganador de cinco Latin GRAMMY® Fonseca, está disponible hoy vía Sony Music Latin.

El nombre de la producción originalmente iba a llevar el título de uno de los temas incluidos en el proyecto, pero cuando el artista se enteró de que el nacimiento de su hijo estaba previsto para la misma semana de la salida del álbum, decidió llamarlo Agustín en honor a uno de los momentos más especiales que vive en estos momentos. Agustín es un homenaje a la vida unida a otro de los grandes regalos que le ha brindado el universo: la música.

Fonseca comenta: “Me encantó esta manera de construir el disco y una vez más me di el gusto de hacer un álbum ecléctico, dejándome llevar por mi instinto y tomando elementos prestados que fui encontrando en el camino de otros géneros para incorporarlos a mi sonido. Siempre con mi esencia por delante”.

Con el acordeón de vallenato y los ritmos del reggaetón-pop que se han convertido en un lenguaje universal en estos tiempos, con letras apasionadas y altamente poéticas, Agustín cuenta con 16 temas (10 de ellas producidas por Fonseca) junto a 11 maravillosos productores: Andrés Torres (Colombia), Andy Clay (Cuba), Edgar Barrera (México), Fernando Belisario (Venezuela), Iker Gastaminza (Venezuela), Jon Leone (USA), Juan Andrés Otálora (Colombia), Julio Reyes C. (Colombia), Mario Cáceres (Venezuela), Mauricio Rengifo (Colombia), Yadam González (Cuba).

Sobre la amplia gama de talento que formó parte del grupo de productores, Fonseca añade: “Esta es la primera vez en mi carrera que cuento con tantas colaboraciones en el marco de la producción. Empecé a escribir con distintos compositores y me encontré con que eran grandes productores. Fue una experiencia completamente diferente a lo que había hecho en discos anteriores”.

Eso queda palpado en esta nueva producción que llega en un momento mágico para Fonseca y muestra su amplia capacidad para incorporar vertientes musicales, sin perder su esencia.

“Como Enamoraban Antes” es una mezcla de melancolía, percusión, nostalgia y baile y nace de una frase que la abuela de Edgar Barrera (compositor en la canción) le repite constantemente.

Unos temas contienen sonidos refrescantes y otros son realmente íntimos y personales como lo es “Ven”, un regreso al sonido sinfónico que le otorgara un Latin GRAMMY® y en el cual se une nuevamente con Juan Andrés Otálora, arreglista de ese pasado álbum junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. En esta oportunidad “Ven” fue grabado junto a Fame’s Macedonian Symphonic Orchestra y Fonseca lo considera el tema más personal del disco.

En “Paso a Paso”, un sueño se convierte en realidad al juntarse a una de las exponentes femeninas del rock en español más celebrada de estos tiempos: Ana Torroja -quien fue miembro del grupo español Mecano.

“Paso a Paso” fue producida por Fonseca y Fernando Belisario. Mecano ha sido una de sus grandes influencias y al respecto elabora: “Siempre me llamó la atención lo teatral de su propuesta musical y definitivamente “Paso a Paso” le hace un homenaje a eso. Hace un par de años se me dio la oportunidad de conocer a Ana Torroja en México durante un concierto en el Zócalo al que me invitó a cantar Miguel Bosé. Le hablé sobre mi admiración por su música. Cuando estábamos produciendo “Paso a Paso” pensé en ella para la canción. Le escribí un mensaje directo por Twitter contándole la historia y haciéndole la invitación a participar. Ana me respondió muy amablemente, le envié la canción y le encantó. Para mí es un orgullo inmenso tenerla como invitada en Agustín”.

Otra inesperada colaboración es “Que Se Vaya Contigo” feat. Kinky. Para Fonseca tener a Kinky como invitados “es un lujo”. “Siempre he admirado la fuerza de su música y de sus mensajes. Me siento muy honrado de haber logrado con ellos esta mezcla”.

“Que Tú Estés Conmigo” es una canción muy especial con una manera muy particular de decir las cosas y es una canción con mucha personalidad.

Para la creación de “Solo Contigo”, Fonseca escribió junto a Pututi (Angel Arce) y también produjo el tema Julio Reyes Copello. “Solo Contigo”, lleva toda esa influencia antillana que siempre ha tenido junto con esa gran admiración por la música de Juan Luis Guerra y contiene elementos mezclados con el acordeón y la percusión que siempre han sido parte de su sonido.

Algunas de las canciones de Agustín que se han lanzado como sencillos en los últimos meses, convirtiéndose ya en grandes éxitos incluyen: “Simples Corazones” en versión original (escrita por Fonseca, Andrés Torres y Mauricio Rengifo) con un remix especial ft. Melendi, “Por Pura Curiosidad” versión original y remix con Spencer Ludwig, (escrita por Mario Cáceres) y donde Fonseca leda un giro nuevo a su voz para cantarle al amor en un homenaje a la curiosidad, “Porque Nadie Sabe” con el intérprete argentino Nahuel Pennisi (escrita y producida por Julio Reyes Copello.), “Cuando Llego a Casa” y el más reciente, “Volver a Verte,” con Cali & El Dandee.

Fonseca, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, son autores de los temas “Volver a Verte” y “1001 Noches”. Los cortes que ya fueron lanzados como sencillos sobrepasan 120 millones de vistas en YouTube, cifra que aumenta diariamente, aún antes del lanzamiento de Agustín.

Agustín llega lleno de bendiciones para Fonseca tanto a nivel personal como profesional. El tema “Simples Corazones” está nominado a un Latin GRAMMY® 2018 en la categoría de “Mejor Canción Tropical”.

Listado de canciones en Agustín :

Disponible ya en todas las plataformas digitales

Ven

Sólo contigo

Paso a paso (feat. Ana Torroja)

Por pura curiosidad

Volver a verte (feat Cali y El Dandee)

Que tu estés conmigo

1001 Noches

Te sigo esperando

Simples corazones

Cuando llego a casa

Como enamoraban antes

Porque nadie sabe (feat Nahuel Pennisi)

Por pura curiosidad (feat Spencer Ludwig)

Que se vaya contigo (feat Kinky)

Simples corazones (feat Melendi)

Simples corazones (Versión Acústica)

