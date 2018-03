Exposición comercial que impulsa el talento panameño para el mercado internacional

Panamá. En su objetivo de impulsar el talento nacional en el mercado internacional mediante oficinas de Comercio de las embajadas acreditas en Panamá, se desarrolló este 21 de marzo, la segunda edición de la Exposición Comercial del Proyecto Panamá Diseña, vitrina comercial que reúne a diseñadores del talento artesano, orfebres y diseñadores de moda panameña.

Durante la inauguración del evento en el Hotel Central del Casco Antiguo (San Felipe), María Celia Dopeso López, ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) señaló que el principal objetivo de estos espacios es intensificar el respaldo a los sectores de la industria vinculados con la innovación, la creatividad y la moda panameña.

“Panamá es un país cuya fortaleza es su crecimiento económico, y se requiere del fortalecimiento y la adecuación de sus estructuras empresariales. Iniciativas como esta que vinculan el sector público y privado son muy importantes para la sostenibilidad de las empresas en el tiempo”, señaló Dopeso López.

Por su parte Raúl Cubilla, director de Panamá Talents, agradeció a la AMPYME por el interés de apoyar este sector de la economía panameña, a su vez dijo “que Panamá Diseña es un trabajo en conjunto entre la empresa privada y entidades del estado”

El evento impulsado por representantes de entidades gubernamentales, entre ellos la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, reunió a un total de 41 diseñadores panameños, entre ellos Jean Carlos Quijano, de Jean Decort 507; Verónica Rivera; Magda González, de By Magda; Fara May de May & Co y Vernette Colucci, quienes han sido apoyadas a través de los programas que ofrece la entidad.

En el marco de Panamá Diseña 2018, María Celia Dopeso López, su equipo de trabajo y Raúl Cubilla, director de Panamá Talents, sostuvieron un conversatorio con los expositores sobre tendencias, cómo exportar sus productos, cómo proteger su marca y los programas que desarrolla la entidad en beneficio del crecimiento y desarrollo de las MIPYMES panameñas.

Como cierre de esta vitrina comercial en horas de la noche se desarrollará un desfile de moda en donde varios diseñadores y artesanos expondrán sus vestidos, accesorios y joyas, entre ellos están: Flanklin Panamà, Jane Luna, Lucia Lara, Celi Pizan, Edda González, Anni Chajin, Guillermo Jackson, Laura Fábrega, Luis Candanedo y Helene Brebaart.

Fuente: PanamaOn.com