Esta es la razÃ³n por la que Ricardo Arjona irÃ¡ hasta “las Ãºltimas consecuencias” en juicio

Esta es la razón por la que Ricardo Arjona irá hasta “las últimas consecuencias” en juicio

Esta es la razón por la que Ricardo Arjona irá hasta “las últimas consecuencias” en juicio. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona advirtió que llegará hasta las “últimas consecuencias” para recuperar los equipos embargados por un empresario dominicano que le acusa de supuesto incumplimiento de contrato. “A nadie se le debe olvidar que nuestros equipos fueron secuestrados y posteriormente robados en República Dominicana. El embargo fue un secuestro con 15 policías armados, sin una sola orden legal, y hoy nadie sabe dónde se encuentran 77 mil 162 libras de carga”, dijo el artista en un comunicado enviado a la agencia Efe. Arjona, se lamentó de que a un mes de “esta barbaridad”, nadie en el Gobierno dominicano “se manifestó para dar una explicación”. Tras preguntarse por qué ocurren esas “fechorías” en pleno siglo XXI, Arjona aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias, ya que esto “es una vergüenza que no se merece uno de los pueblos más nobles del planeta”.El empresario dominicano Saymon Díaz embargó los equipos al cantautor guatemalteco, luego de su presentación en Santo Domingo el 10 de febrero pasado, bajo el alegato de que el intérprete le adeuda US$75 mil correspondientes al pago de recitales que Arjona no llegó a ofrecer en el país. El autor de Fuiste tú, rechaza los argumentos de Díaz y asegura tener pruebas de que no debe dinero alguno al empresario. El litigio judicial entre ambos se dirime en los tribunales dominicanos, cuyo último fallo lo dictaminó recientemente la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional que se reservó el fallo del proceso, sin fijar fecha para emitir su veredicto