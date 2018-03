Empresarios y autoridades exploran posibilidades de negocios entre Cuba y Panamá

Panamá. Un grupo de empresarios y exportadores panameños participaron de una sesión de trabajo tipo conversatorio con la viceministra de la Industria Alimentaria de Cuba, Betsy Díaz, en el que se exploraron posibilidades de intercambio comercial, exportaciones e incluso inversión entre Cuba y Panamá.

El evento, organizado por la Dirección de Exportaciones del MICI, estuvo dirigido por el viceministro de Comercio Exterior, Néstor González, quien exhortó a los empresarios panameños presentes a examinar las diversas alternativas para expandir en el exterior sus operaciones.

Entre los rubros representados en la sesión de trabajo se destacan las empresas exportadoras principalmente de alimentos como productos de mar, lácteos y sucedáneos, avícolas con valor agregado, salsas y otros de los cuales Cuba requiere importar para suplir su demanda compuesta por unos doce millones de habitantes, más otros cinco millones de turistas que anualmente visitan la isla caribeña.

La viceministra cubana mencionó que, en el caso de productos frescos como el pan recién hecho, la isla es autosuficiente, no así en repostería y confitería. En tanto que en productos enlatados o conservas casi en su totalidad deben ser importados.

La delegación oficial de Cuba, que integró también el embajador de la isla en Panamá, Antonio Miguel Pardo, entregó al equipo de exportaciones del MICI un catálogo con mayor detalle de los productos de interés.

En el año 2017, la balanza comercial con cuba fue positiva de US$ 196,659.00, siendo las importaciones de Cuba hacia Panamá por un valor de US$ 661,708.00, mientras que las exportaciones de Panamá hacia Cuba fueron por US$ 890,174.00.

La mayoría de las exportaciones desde Panamá hacia Cuba fueron preparaciones para alimentos infantiles, seguido de artículos para camas como colchones y almohadas; en tanto que Cuba exportó hacia Panamá principalmente medicamentos.

Fuente: PanamaOn.com