Emprendimiento, alta costura y productos hechos a mano por guatemaltecos brillan en Suecia, Alemania y Francia

La 11ava edición de la feria regional New World Crafts de la Comisión Hecho a Mano de AGEXPORT, será la plataforma para que diseñadores de moda nacionales, emprendedores y empresarios consolidados en el mercado internacional de productos hechos a mano se presentarán ante 115 compradores de Francia, Suecia, Alemania, Brasil, Estados Unidos, entre otros, dispuestos a convertirse en proveedores de museos y tiendas exclusivas de regalos.

Guatemala. National Geographic, museos de Filadelfia, compradores de Virginia y New York de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Brasil, Francia, Alemania, España, Suecia, Holanda forman parte de los 115 compradores, de los cuales el 60% viene por primera vez. Todos se dieron cita en la 11ava. edición de New World Crafts (NWC) de la Comisión de Productos Hechos a Mano de AGEXPORT, con la clara visión de adquirir las nuevas líneas y colecciones que están presentando las 110 empresas de productos hechos a mano, tanto de Guatemala como Centroamérica, Ecuador y Colombia.

Son más de 100 colecciones de productos hechos a mano, con piezas icónicas representativas de Guatemala y la región que suman 1000 productos, incluyendo moda de alta costura, elaborados con las tendencias del mercado, entre ellas “ecofriendly”. Por ello se encontrarán artículos para el hogar, regalos, accesorios, textiles y otros con materias primas como tintes naturales como la cochinita, arcilla, plantas, flores, piedras semipreciosas, cuero, cuero vegano, hierro, cera, textiles hechos con fibra de plástico reciclado, productos naturales y más. Indicó la presidente de la Comisión Hecho a Mano de AGEXPORT, Luisa Villavicencio.

Una de las innovaciones que Villavicencio indicó que estrenaban en esta nueva edición de la New World Crafts es el “Pabellón Handmade Fashion” en el que seis diseñadores de moda nacionales presentarán más de 100 piezas únicas de alta costura inspiradas en la cultura guatemalteca a cargo de los famosos: Vessel, Estilo Quetzal, Nan, Eduardo Figueroa, Maison Escarlata, Meus.

La NWC, es una feria que está en constante evolución e innovación a través de la integración de nuevos actores en la cadena de valor de productos hechos a mano, es por ello que en esta edición por primera vez tenemos un “Pabellón Handmade Fashion” en el que diseñadores guatemaltecos presentan la fusión de técnicas artesanales y alta costura, teniendo como resultado productos únicos y con un valor diferenciado, pero sobre todo que amplía las oportunidades de generar ingresos y oportunidades de desarrollo económico y social para las localidades rurales ya se abre una nueva línea de negocios para ellos también. Aseguró Luisa Villavicencio, presidenta de la Comisión Hecho a Mano de AGEXPORT.

Tecnología al servicio de los negocios hechos a mano

Otra de las innovaciones que presenta la NWC 2018 es el desarrollo de una aplicación móvil a través de la que los expositores compartirán sus catálogos de productos a los compradores nacionales e internacionales y autogestionarán sus citas de negocios por medio de la App. Durante los dos días de la feria se estima un cierre de US$ 2 millones en negocios a corto plazo y mediano plazo.

Más de 1,000 productos como nueva oferta innovadora y emprendedurismo

Este año, de los 115 expositores, se cuenta con la participación de empresas de toda Centroamérica, Ecuador y Colombia (75% Guatemala y el resto de los países amigos). Son 110 stands en el piso de exhibición que presentaran las.100 nuevas colecciones y líneas de productos.

La NWC es una feria de oportunidades. Este año tenemos Nuevos expositores: 20 pymes nuevas de productos hechos a mano. Son emprendedores con menos de 1 año de estar en el mercado y otros tiene entre 1 y 2 años. Declaró Villaviencio.

La 11ava. edición de NWC está distribuida en los segmentos de artículos de decoración y hogar (40%), accesorios (30%), regalos (20%) y ropa (10%). Entre la oferta exportable que destaca en esta edición se encuentran carteras y bolsos exclusivos con cuero vegano e incrustaciones de piedras semipreciosas; también hay accesorios para mascotas, así como productos con materiales de plástico reciclado y productos naturales. Indicó la Presidente de la Comisión de Hecho a Mano de AGEXPORT.

Asociaciones de artesanos y Pabellones internacionales presentes en NWC 2018

Durante los dos días de feria participan las asociaciones de artesanos: Chajulense; PRODENORTE de Alta Verapaz; Good Neighbors de Sololá y San Marcos; Los Cuchareros de Peten y Artesanos de Antigua Guatemala.

Con los años, la Feria New World Crafts ha sido una muestra de innovación, diseño y calidad de estos productos. Este sector ha ido evolucionando, adaptándose a los requerimientos del mercado, cada vez más exigente y más responsable en su forma de consumir. Liderando como la plataforma regional, la feria NWC tiene pabellones centroamericanos como el de Honduras, a través de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) así como la Corporación de exportadores de El Salvador (COEXPORT) y empresas de Nicaragua y Costa Rica así como dos asociaciones de Colombia y Ecuador. Reveló la presidente de la Comisión de Productos Hechos a Mano.

Público en general puede asistir a esta Feria, así como a las cuatro conferencias: Oportunidades de Mercado para marcas de artesanías (Colvin English, Estados Unidos), Cómo liderar con propósito para maximizar las ventas e impacto social (Stacy Edgar, Estados Unidos), Nuevas Tendencias de E-commere (Sebastián Pereira, Guatemala), el ADN de una marca (Stephanie Bendfelt Guatemala).

INGUAT y AGEXPORT lanzan la primera ruta de turismo artesanal

En el marco de la 11ava. edición de la Feria New World Craft el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) realizará este martes 18 de septiembre por la noche en el marco de la feria el lanzamiento del producto turístico “Circuito Palopó By the Lake”.

Esta es la primera ruta artesanal de Guatemala “Circuito Palopó by the Lake”, sin duda este trayecto muestra las tradiciones, los valores culturales, el trabajo artesanal y la magia de los municipios de San Antonio y Santa Catarina Palopó de Sololá donde el turista nacional e internacional que desee aprender de la cultura maya viva, su gente, tradiciones ancestrales en textiles, artesanías y cerámica podrán visitar talleres de artesanos, así como los lugares más representativos de ambos pueblos. Informó la presidente de la Comisión Hecho a Mano de AGEXPORT.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe