Ellie Goulding regresa al lado de Diplo y Swae Lee con el sencillo “Close to me”

La cantante y compositora multiplatino, Ellie Goulding ha sumado fuerzas con el productor y ganador del Grammy®, Diplo, y al rapero y cantante Swae Lee para el lanzamiento del sencillo “Close To Me”.

Este nuevo sencillo es una pegajosa y adictiva canción que une la distintiva voz de Goulding con las melodías y versos de Swae Lee, amalgamados por la inigualable producción de Diplo. Han pasado ya tres años desde que Ellie y Diplo trabajaron juntos en “Powerful”, tema extraído del álbum Peace Is The Mission de Major Lazer.

Esta nueva colaboración es lo primero en salir de Ellie Goulding desde su disco Delirium de 2015, el cuál incluyó su hit “Love Me like You Do” que consiguó más de 1.8 mil millones de vistas. La increíble carrera de Ellie le ha dado, a la fecha dos premios BRIT Awards, más de 14 millones de álbumes y 102 sencillos, que juntos suman 13 mil millones de streams a nivel global, así como 14 millones de seguidores de Instagram. Diplo es un artista multiplatino, DJ y productor quien este año ya ha tenido dos hits globales con sus proyectos LSD, que es su colaboración con Labrinth y Sia, y Silk City con Mark Ronson. Es también el creador de Major Lazer y ha vendido más de 15 millones de canciones y sus videos tienen miles de millones de vistas a lo largo del mundo mientras que también ha colaborado con y produciendo a superestrellas de todo el mundo.

Swae Lee es una de las mitades del duo de hip hop nominado al Grammy®, Rae Sremmurd, y ha tenido colaboraciones con artistas como Beyoncé y French Montana, y recientemente con Post Malone en el sencillo oficial del soundtrack de la próxima película Spider-Man: Un nuevo universo, “Sunflower (Spider-Man: Into The Spider- Verse)”.

Goulding continúa trabajando con las Naciones Unidas como su embajadora global y está inmersa en distintas actividades filantrópicas, incluyendo un patrocinio al Marylebone Project y la recaudación de fondos para la organización Streets of London.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe