Diseñadora gráfica guatemalteca gana el certamen Imprime en Grande de EPSON

Guatemala. EPSON, cierra el certamen latinoamericano “Imprime en Grande”, para diseñadores y artistas gráficos, los cuales presentaron propuestas visuales para decorar las fachadas de edificios de diez países de esta región.

“Adopta con Responsabilidad es el tema que estará en la fachada del centro comercial Parque Las Américas, zona 14 a partir de enero del 2019 y para Guatemala tenemos el gusto de premiar a la diseñadora gráfica Pamela Arellano quien será la encargada de llevar el mensaje principal “, comentó Diego Rosero, Gerente General de EPSON Centroamérica.

Con la iniciativa “Imprime en Grande”, se desea hacer conciencia de cuidar a miles de perros que necesitan del cariño y cuidado. “Me inspiró poder ayudar a los perritos a tener un hogar, ya que pienso que todos los animales merecen respeto por parte nuestra y que los cuidemos.” Comentó Pamela Arellano, diseñadora gráfica de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La iniciativa “Imprime en Grande” también desea resaltar la excelente labor que realizan muchas fundaciones en el ámbito latinoamericano. “Agradecemos a Animal’s Hope en Guatemala de llevar en conjunto este mensaje y estamos seguros de que lograremos un resultado excepcional”, adicionó Rosero.

Con Imprime en Grande, distintas ONG en cada país de Latinoamérica serán apoyados y podrán difundir sus mensajes de concientización sobre temas como la prevención de enfermedades, la conservación de los recursos naturales, adopción de perros y cuidado de perros, y la divulgación de actividades que ayuden a un mejor desarrollo de la sociedad.

“Para mí fue bastante inspirador saber que con mi diseño ayudaría a promover los valores y los ideales de la Organización Animal’s Hope, ya que no existen muchas organizaciones que ayuden a los animales, y hay muchas personas que no las conocen, entonces me parece muy genial poder ayudar a alguien con mi diseño” adicionó Arellano.

Cada diseño tiene como objetivo exhibir su causa por medio de una impresión gigante realizada con la tecnología EPSON y en materiales para etiquetas y comunicación visual de Avery Dennison. “EPSON es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas y contamos con impresoras de gran formato que harán que la creatividad de los diseñadores brille en diversos puntos de latinoamérica” concluyó Rosero.

“Durante los últimos cinco años hemos encontrado hogar para más de 3,000 animales en condición de abandono en la calle. En Animal’s Hope hemos podido ayudar a los animalitos de familias de bajos recursos, por lo que este proyecto será de gran ayuda para seguir cambiando la condición de estos animales. La iniciativa con EPSON nos ayudará a continuar concientizando a la población guatemalteca a adoptar mascotas con responsabilidad”, manifestó Priscila Morales Monroy, Directora de Animal’s Hope.

