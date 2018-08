Discrepancia de Facto nueva exposición en Galería del Centro

Fundación G&T Continental inaugura la exposición “Guatemala: Discrepancia de facto” en el contexto del Festival del Centro Histórico, en Galería del Centro de Fundación G&T Continental (5ª avenida 12-38 zona 1, Centro Histórico).

La curaduría de la muestra está a cargo de Marlov Barrios quien reúne las obras de once artistas latinoamericanos: Marcos Agudelo (Nicaragua), Jason Mena (Puerto Rico), Lucrecia Muñoz (Guatemala), José David Herrera (El Salvador), María Raquel Cochez (Panamá), Jorge Linares (Guatemala), Luciano Goizueta (Costa Rica), Arturo Solís (Guatemala), Erick Boror (Guatemala), Crack Rodríguez (El Salvador) y Ale Souto (Brasil).

“Guatemala, discrepancia de facto” es una exposición multidisciplinaria que apunta hacia una reflexión sobre las dinámicas culturales y sociales en Guatemala, en un contexto de revalorización de los espacios de expresión y el reconocimiento de múltiples conflictos sociales frente a la globalización.

La muestra explora diversas identidades y enunciados desde Guatemala, y agudiza una mirada hacia íconos de la historia reciente del país y su significación en el presente.

En su mayoría las obras que reúne no fueron planteadas como una investigación en miras hacia una muestra en particular. Cada artista, bajo su particular dinámica y diversidad de intereses, ha decidido articular un diálogo con Guatemala, desde aristas enfocadas en lo identitario, memoria individual y colectiva, testimonio y una mirada emotiva, ineludiblemente introspectiva.

Marlov Barrios escribe sobre la muestra: “Discrepancia de facto, emisora radial de Guatemala, en cadena nacional de planos múltiples y perspectivas distorsionadas de análisis y de intereses. Se amplifica su voz modulada con el cinabrio de las pintas, los objetos y los gestos que al menor descuido se hacen tóxicos. Celebra el recrudecimiento de una naturaleza inalienable, acaso desde las sensibilidades de una diáspora transnacional, incisivamente generadora de un alfabeto de coordenadas, al servicio de medir el pulso de un pasado que nos alcanza en el presente.

Guatemala aun padeciendo todas las formas de colonialismo y de intervención, sobrevive a su presente, gracias a su cultura milenaria que reclama y reivindica un espacio para su historia, para su memoria difícilmente desenterrada.

Son millones de astillas de calcio calcinadas y sobre ellas podemos juntos aplanar una principal avenida con el sedimento de hojas, padres, vidrios, amigos, plásticos, hermanos, asbestos, vecinos, cabellos, colegas, relojes, novias, premolares, molares, piochas, azadones, botas de cuero, anillos de compromiso, escapularios, herraduras marcadas, cuentas de jade, medallas consagradas, escombros de embajadas y monedas de níquel para el pasaje.

Guatemala es una arquitectura de voces, que corona el cerramiento de un atrio, con el marcial tumulto de la marimba, en un día programado para el ajetreo y el trámite.

Guatemala es más que una cédula de vecindad forrada con plástico y barro, difuminando sus pigmentos. Es la luz desde un espejo hacia un escudo, es un viaje en helicóptero sobre sus zonas amuralladas, es una cruz de palo con flecos de nailon, es la gráfica asimilada y expulsada en nuestros hábitos, es la boca con dientes de maíz de oro, es la Chiquita Banana de la palma africana, es un desnudo ladino, es la autosimilitud de nuestra carga, es un simulacro de horizonte invertido. También es el alcaloide por toneladas de paso por los puntos ciegos del mapa: San José Acatempa, Pasaco, Tecún Umán y Melchor de Mencos. El río tórrido y la granadera en versión cumbia electrónica, tronando desde la concha acústica del parque Centenario. Ardor revolucionario.

No todo es rutina; el arte del presente nos revienta el tuétano y nos lava la cara. Tránsito-bestia-jaula, fórmula de tres plumajes verdes articulados. Entre su significado y su estrategia, Xibalbá transfigura su tiempo sin “las líneas de su mano”.

El arte cuervo vuelve y nos dice: Testimonio- encrucijada, salto de campana hacia el vacío.

Desde el Centro de América, el arte es una barricada de escritorios oxidados, que forma un puente entre dos mundos.”

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe