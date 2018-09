Destacan resultados de la campaña turística “Nicaragua Siempre Linda”

Nicaragua. La codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Anasha Campbell, destacó este jueves los resultados de la campaña “Nicaragua Siempre Linda”, durante una entrevista con el periodista Alberto Mora de la Revista En Vivo de Canal 4.

Campbell habló sobre la marcha de una campaña que se inició hace algunas semanas para atraer a los turistas y reactivar esa industria. Informó que hasta el momento, se han realizado 12 relanzamientos turísticos en los diferentes departamentos.

Detalló que el pasado martes se realizó el relanzamiento de Managua, con más de 52 empresarios que dieron a conocer su oferta de productos y servicios turísticos. “Estuvieron también los nueve gobiernos locales, acompañando a su sector privado y dándole a conocer al mundo que el turismo se sigue desarrollando”.

Campbell mencionó que en los relanzamientos se ve ese entusiasmo que hay en el sector privado por la reactivación. Reiteró que hay hombres y mujeres que aman esta patria y que tienen ese compromiso, esa entrega por continuar trabajando por el desarrollo del turismo.

Destacó las Misiones Público-Privadas que se realizaron en El Salvador, Honduras y Costa Rica, “donde vimos esa amplia aceptación, esa confianza que hay en el destino turístico Nicaragua”.

Añadió que igualmente se ha visto que los gobiernos locales se han apropiado de la campaña “Nicaragua, Siempre Linda”, ajustándola a las características de sus respectivas municipalidades. “Eso te da un poco la idea de la visión que hay y el interés que sigue habiendo, gracias a Dios, en la oferta turística de Nicaragua”, apuntó.

Asimismo, resaltó las actividades que se han venido desarrollando para impulsar el turismo interno. “Hemos visto esa gran concurrencia de los nicaragüenses a las actividades que se han venido desarrollando, la última fue este fin de semana, el “Festival de Sones y Sabores de mi Tierra”, en Estelí. Llegaron casi 25,000 personas en esos 2 días de evento, disfrutando de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones”, subrayó.

Comentó que “con los relanzamientos se ha visto también ese interés, ese compromiso, ese positivismo y el entusiasmo que hay en los micro, pequeños y medianos empresarios, protagonistas, emprendedores, de seguir trabajando en la actividad turística, y quienes han reconocido también que en las últimas semanas la actividad turística ya se ha venido restableciendo, reactivando, hay una mayor concurrencia, participación, movimiento”.

No obstante, expuso que es importante reconocer que estamos en temporada baja, que la temporada alta llegará a partir de noviembre o diciembre de este año, “por lo que ahorita el enfoque principal debe ser en el turismo interno, en los nicaragüenses que nos movilizamos”.

En la entrevista también estuvo presente Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME, quien valoró como muy bueno el trabajo del INTUR. “El Gobierno facilita este tema, y el trabajo de nosotros, como Anasha lo ha mencionado, es garantizar esa oferta de calidad, a precios razonables, a precios justos, al turismo, tanto el extranjero como el nacional”.

Afirmó que la industria turística de Nicaragua prácticamente descansa sobre las MIPYMES, “¡Siempre ha descansado así! Los 840 millones de dólares que se generaron el año pasado, fue gracias al esfuerzo de este sector. Porque a veces se cree que si no participa la gran empresa entonces hay una caída estrepitosa de la generación de divisas, cuando realmente la oferta, si vos la revisás, descansa fundamentalmente sobre las pequeñas empresas turísticas, sin restarle la importancia que tienen los negocios de la gran empresa en la industria”.

Añadió que se trabaja para levantar el turismo en el sector de la gastronomía, en bares y restaurantes. “Ese es el sector que está ahorita empujando, empujando el Producto Bruto que genera la industria turística en Nicaragua”.

Exaltó la asistencia, la intervención y la participación de los alcaldes: “eso se viene haciendo desde el año pasado, no es novedad que los alcaldes participan, pero ahora los veo como un poco más activos en este tema del turismo y creo que es importante la participación de ellos, ya que se van apropiando y nos ayudan a mantener limpias las ciudades, porque el problema del turismo tiene que ver mucho con la imagen”.

De igual manera, comentó que se ha comunicado con algunos colegas de las cúpulas empresariales, pidiéndoles que por lo menos se disminuya la campaña negativa en contra de Nicaragua; y ha visto buenas señales.

“Porque yo insisto en el tema de que aquí no se le hace daño al Gobierno, ¡no, no es eso!, aquí a quien se está dañando es a la gente, a los empresarios. Y si mis colegas representan también, como en realidad lo son, al sector empresarial y sobre todo a la gran empresa; deben recordar que el sector empresarial de la industria está siendo lesionado. Entonces, eso es contra natura, digo yo”.

Torres afirmó que lo importante es que “estamos trabajando y que insistamos en vender una correcta imagen del país. “Este no es un país perfecto, yo lo he mencionado. El Salvador tiene sus problemas, Honduras tiene los suyos, sin embargo, sigue creciendo el turismo en estos países. En la medida en que aquí no haya quemas de nada, entonces eso nos da una imagen correcta”, comentó.

Fuente: La Voz del Sandinismo.