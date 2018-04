Delta Air Lines anuncia las ganancias del trimestre de marzo 2018

Delta Air Lines comunicó el día de hoy los resultados financieros del trimestre finalizado en marzo de 2018. Los aspectos más importantes de esos resultados, incluyendo las métricas GAAP y las ajustadas se muestran debajo:

Los ingresos ajustados al trimestre de marzo 2018 antes de impuestos fueron de 676 millones de dólares, una reducción de 104 millones desde marzo 2017, a medida que los ingresos récord fueron compensados por precios de combustibles más altos y otros aumentos de costos incluyendo un impacto de 44 millones debido a las severas condiciones climáticas durante el inverno.

“El personal de Delta generó un gran trimestre y nuestros ingresos récord fueron el resultado directo del gran servicio y la confiabilidad operativa que Delta ofrece a los clientes. Es un honor reconocer ese arduo trabajo con 183 millones de dólares de participación en las utilidades de 2018”, indicó Ed Bastian, director ejecutivo de Delta. “Confiamos en nuestro plan para incrementar nuestros ingresos brutos en 2018, mejorando nuestra trayectoria de costos y aprovechando nuestras alianzas internacionales”.

Panorama de ingresos

Los ingresos operativos ajustados de Delta de 9,8 mil millones de dólares para el trimestre finalizado en el mes de marzo mejoraron un 8 por ciento, o 715 millones de dólares, en comparación con el año anterior. Este resultado de ingresos marca un récord de la compañía para el trimestre que cierra en marzo, y fue impulsado por las mejoras en todo el negocio de Delta, incluyendo 23% de incremento en las ganancias del sector Cargo y un incremento de 78 millones de dólares en ganancias por fidelidad. La iniciativa de Delta denominada Tarifas con la marca (Branded Fares) generó 421 millones en ingresos provenientes de ventas adicionales Premium, un incremento del 23 por ciento en comparación con el año interior.

Los ingresos totales por unidad, excluyendo ventas de refinería (TRSAM), incrementaron un 5 por ciento durante el período, con la moneda extranjera contribuyendo un poco más de 0,5 puntos de beneficio. Esto marca un trimestre de crecimiento año tras año por cuarto año consecutivo, con todas las regiones geográficas generando resultados positivos.

“Estamos viendo el mejor impulso de ingresos de Delta desde 2014, con ingresos positivos por unidad doméstica, mejoras en todas nuestras entidades internacionales, una fuerte demanda de viajes de negocios e incrementos de dos dígitos en los ingresos provenientes de los programas de fidelidad”, expresó Glen Hauenstein, presidente de Delta. “Con nuestras sólidas iniciativas comerciales, promovidas por un servicio de Delta líder de la industria, esperamos mantener este impulso y generar un crecimiento total en los ingresos del 4 a 6 por ciento para todo el año”.

Lineamientos para el trimestre que finalizará en junio de 2018

Para el trimestre que finalizará en el mes de junio, Delta espera que el sólido crecimiento en los ingresos y las mejoras en la trayectoria de costos mitiguen el impacto de los precios más altos de combustible. La compañía también se beneficiará de una reducción en su tasa impositiva registrada en los libros contables.

Rendimiento de costos

Los gastos totales de operación del trimestre finalizado en marzo aumentaron 817 millones de dólares, impulsados por precios más altos, mejoras en los salarios de los empleados y participación en las utilidades y mayores cargos por depreciación.

Los gastos ajustados de combustible aumentaron 317 millones de dólares, o un 20 por ciento, en relación con el trimestre finalizado en marzo de 2017, a medida que los aumentos de un año al otro en los precios del combustible en el mercado fueron moderados por las pérdidas en las coberturas y un mayor rendimiento del combustible del año anterior. El precio ajustado del combustible de Delta por galón para el trimestre finalizado en marzo fue de 2,01 dólares, incluyendo 0.05 centavos de beneficio de refinería.

El CASM-Ex (Costo por milla por asiento disponible) aumentó un 3,9 por ciento para el trimestre finalizado en marzo 2018 en comparación con el período del año anterior impulsado por los aumentos salariales de abril de 2017 y una aceleración en la depreciación debido a retiros de aeronaves. Los costos unitarios presionaron aún más en aproximadamente un punto del impacto de las condiciones climáticas severas y el mercado de divisas.

“Para el trimestre que finalizará en junio esperamos un crecimiento del costo unitario del 1 al 3 por ciento, a medida que recuperamos la inversión del año anterior en nuestra gente y negocio”, expresó Paul Jacobson, director financiero de Delta. “A medida que atravesamos la presión de la depreciación de nuestro retiro de flota y obtenemos los beneficios de nuestras estimaciones positivas y las iniciativas de Delta más adelante en el año, estamos en camino de alcanzar nuestro objetivo de costo unitario de un 0 a un 2 por ciento durante el año”.

Los gastos no operativos ajustados no tuvieron cambios de un año al otro en el trimestre finalizado en marzo dado que las mejoras de 62 millones de dólares en gastos de pensiones fueron compensadas por costos más altos de intereses y la estacionalidad de las ganancias provenientes de las joint venture. La compañía anticipa gastos no operativos ajustados para todo el año 2018 entre 200-250 millones más bajos que 2017 debido a los ahorros en los gastos de pensiones.

Los gastos impositivos bajaron 117 millones de dólares para el trimestre finalizado en marzo, principalmente debido a la reducción en la tasa impositiva en los libros contables de Delta del 34 por ciento al 23 por ciento.

Rendimiento de flujo de caja y de accionistas

Delta generó 1,3 mil millones de dólares de flujo de caja operativo, a medida que la construcción estacional de efectivo fue parcialmente compensada por el pago de la participación en las utilidades a los empleados y un aporte voluntario por pensión de 500 millones en el trimestre finalizado en marzo, completando el financiamiento de todo el año. Durante el trimestre Delta generó 173 millones de dólares de flujo neto de fondos, luego de la inversión de 1,2 mil millones en el negocio, principalmente en compras de aeronaves y mejoras.

Durante el trimestre finalizado en marzo, Delta devolvió 542 millones de dólares a los accionistas, compuesto por 325 millones de recompra de acciones y 217 millones en dividendos.

Aspectos estratégicos más destacados

Durante el trimestre finalizado en marzo, Delta alcanzó varios hitos en sus cinco pilares estratégicos más importantes.

Cultura y personas

Fue nombrada una de las Compañías más admiradas de la revista Fortune por quinto año consecutivo.

Fue nombrada una de las “Mejores 100 compañías para trabajar” de Fortune por segundo año consecutivo.

Confiabilidad operativa

La compañía ofreció sus servicios durante 52 días consecutivos sin cancelaciones en sus líneas principales y 19 días sin cancelaciones en el sistema, 9 días más en comparación con el trimestre finalizado en marzo de 2017.

Alcanzó un desempeño puntual (A0) de sus líneas principales del 74,2 por ciento durante el trimestre finalizado en marzo, un 73.5 por ciento más que el año anterior.

Red y alianzas

Incrementó la eficiencia mediante una estrategia positiva con capacidad en los asientos en vuelos domésticos aumentando un 3,4 por ciento con un 0,9 por ciento más salidas en el trimestre finalizado en marzo. Como parte de su renovación de flota, Delta agregó 43 Boeing 737-900 y Airbus A321 al servicio, contribuyendo a las 105 aeronaves equipadas AVOD adicionales en toda la flota de un año al otro.

Recibió las aprobaciones finales de las autoridades regulatorias para una nueva joint venture con Korean Air, ofreciendo una de las redes de rutas más completas en el mercado transpacífico.

Experiencia del cliente y Fidelidad

Experimentó un crecimiento de dos dígitos en el gasto de marca compartida, ayudando a generar 85 millones de dólares de valor incremental del acuerdo de Delta con American Express en el trimestre finalizado en marzo. Las nuevas adquisiciones de tarjetas marcaron un récord, siguiendo el récord de 2017 con más de un millón de nuevas adquisiciones de tarjetas.

Introdujo una experiencia de check-in integrada en 32 Delta Sky Clubs con la implementación de dispositivos portátiles. Delta instaló la tecnología de check-in CLEAR en 50 Sky Clubs, integrando el proceso de check-in aún más para los miembros de CLEAR.

Balance general de grado de inversión

Hizo 500 millones de dólares de aportes voluntarios al plan de pensión y finalizó el trimestre con un pasivo no financiado de 6,3 mil millones de dólares, una reducción de 642 millones de dólares desde fines de 2017.

Cambios en las Normas Contables

El 1 de enero, Delta adoptó varias normas contables, incluyendo la nueva norma de reconocimiento de ingresos que generó 0,5 puntos de margen y 0,05 céntimos por acción de presión en el trimestre de marzo. Esto representa sustancialmente todo el impacto en los márgenes y ganancias en relación con las nuevas normas contables para 2018.

Los períodos anteriores presentados en este informe han sido reformulados de manera que reflejen la adopción de estas nuevas normas. Además, Delta ha hecho los siguientes cambios en el estado de resultados:

Delta ya no desglosa los ingresos por pasajero entre línea principal y operador

Los gastos de negocios secundarios fueron consolidados en un solo rubro de gastos operativos.

El gasto de combustible de los operadores regionales ahora se computa dentro de los impuestos al combustible de la aeronave e impuestos relacionados en lugar de computarlos en gastos de operadores regionales.

Resultados del trimestre finalizado en marzo

Los rubros especiales del trimestre consisten principalmente en ajustes a valor de mercado en coberturas de combustible en refinería y ganancias/pérdidas no realizadas en las inversiones.

Fuente. Delta