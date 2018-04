Delta agrega nuevos vuelos entre Nueva York-JFK y el Caribe

Los nuevos servicios complementan las significativas mejoras a la red doméstica del operador más grande de Nueva York

A partir del 1 de octubre de 2018, Delta Air Lines expandirá el acceso entre Nueva York-JFK y el Caribe con un segundo vuelo diario a Nassau, Bahamas. Además, un nuevo servicio diario a Kingston, Jamaica, comenzará el 20 de diciembre de 2018 y otro servicio los días sábado a Port-au-Prince, Haití, comenzará el 22 de diciembre de 2018.

“Nadie conecta mejor a Nueva York con el mundo que Delta”, indicó Chuck Imhof, Vicepresidente, Nueva York y Ventas, Zona Este. “Ofrecemos a nuestros clientes más vuelos a más destinos que ninguna otra aerolínea y nos complace poder agregar más vuelos al Caribe a nuestra creciente variedad de ofertas”.

Este invierno, Delta operará hasta 145 vuelos por semana a 16 destinos del Caribe desde JFK. Los nuevos horarios serán los siguientes:

Nueva York (JFK) – Nassau, Bahamas (NAS)

Número de vuelo Salida Llegada Frecuencia DL494 JFK a la 1:45 p.m. NAS a las 5:10 p.m. Diaria DL799 NAS a las 6 p.m. JFK a las 9:10 p.m. Diaria

Nueva York (JFK) – Kingston, Jamaica (KIN)

Número de vuelo Salida Llegada Frecuencia DL2841 JFK a las 7:40 a.m. KIN a las 12:05 p.m. Diaria DL2843 KIN a las 8 a.m. JFK a las 12 (mediodía) Diaria

New York (JFK) – Port-au-Prince, Haití (PAP)

Número de vuelo Salida Llegada Frecuencia DL2716 JFK a las 8:35 a.m. PAP a las 12:50 p.m. Solo los sábados DL2718 PAP a la 1:55 p.m. JFK a las 5:55 p.m. Solo los sábados

Los vuelos a Kingston operarán en una aeronave Boeing 737-800, con 16 asientos en Primera Clase, 36 asientos en Delta Comfort+® y 108 asientos en la Cabina Principal. Los vuelos a Nassau y Port-au-Prince operarán en una aeronave A320 con 16 asientos en Primera Clase, 18 asientos en Delta Comfort+® y 126 asientos en la Cabina Principal. Una vez a bordo, todos los pasajeros de los vuelos desde Nueva York al Caribe podrán disfrutar del Delta Studio que ofrece más de 1000 horas de entretenimiento a bordo en las pantallas de los respaldos de cada asiento o directamente desde sus laptops, tabletas o dispositivos móviles. También contarán con mensajería móvil sin cargo a través de iMessage, WhatsApp y Facebook Messenger, y acceso opcional a Wi-Fi de alta velocidad en toda la aeronave.

Las mejoras al servicio doméstico forman parte del compromiso de Delta con los clientes de Nueva York

El nuevo servicio de Delta desde Nueva York al Caribe complementa una serie de mejoras recientes y en progreso a las ofertas de vuelos domésticos de la aerolínea. Desde JFK, Delta lanzará un nuevo servicio diario a San José, California, en junio, a las vez que aumenta su servicio a Dallas a una frecuencia de tres vuelos diarios en el mes de septiembre y agrega ocho vuelos sin escalas desde los centros de operaciones de Delta en Atlanta, y un quinto vuelo sin escalas al centro de operaciones de Delta en Detroit y frecuencias adicionales sin escalas a los principales mercados de negocios, incluyendo Charlotte, Cleveland, Indianápolis, Nashville, Norfolk y Washington, D.C. Este verano Delta incrementó su servicio a la Costa Oeste, incluyendo cuatro vuelos diarios a San Diego y seis vuelos diarios a Seattle, con el servicio dedicado de Delta One en vuelos selectos a todos esos destinos y a Las Vegas. Además, Delta ha incrementado el número de asientos con la nueva aeronave Airbus A321 y el renovado Airbus A320s, que ofrecen entretenimiento desde sus asientos en una variedad de rutas, específicamente a los destinos en Florida.

En LaGuardia, Delta agregó el nuevo servicio a Chattanooga, Tennessee y un mejor servicio a los mercados de negocios, incluyendo Denver; Grand Rapids, Michigan; Greenville, Carolina del Sur; Jacksonville, Florida; Madison, Wisconsin y Omaha. La aerolínea también ha expandido su servicio del Delta Shuttle a Chicago-O’Hare con el quinceavo vuelo diario en hora pico con una aeronave Boeing 717 más grande en la ruta en los canales de horario de negocio Premium. Por último, el servicio de viajes de placer los sábados desde LaGuardia ha mejorado año tras año con más de 20 salidas diarias adicionales.

Delta es el operador más grande de Nueva York, con más de 500 salidas en días pico a más de 130 destinos del mundo desde sus centros de operaciones en el Aeropuerto de LaGuardia y en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, incluyendo más destinos desde el estado de New York que ninguna otra aerolínea. Delta invirtió más de 2 mil millones de dólares en la infraestructura del aeropuerto de Nueva York en los últimos siete años y actualmente está construyendo una nueva instalación con 37 puertas de embarque valuada en 3.9 mil millones de dólares en LaGuardia. Delta y sus más de 10.000 empleados basados en Nueva York forman parte del ensamblaje comunitario de Nueva York, actuando como la aerolínea oficial del Madison Square Garden, los New York Yankees, los New York Mets, Chelsea Piers y el Museo de Arte Americano Whitney. Además, la aerolínea tiene alianzas con más de 40 organizaciones comunitarias. En 2018, Delta pagó más de 110 millones de dólares en participación en las utilidades a sus empleados en Nueva York y contribuyó el uno por ciento de sus ingresos netos del año anterior a organizaciones benéficas, incluyendo organizaciones en Nueva York.

Fuente. Delta Air Lines