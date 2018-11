Dell expande la familia de monitores UltraSharp

A medida que una nueva generación se incorpora al mercado laboral, existe un enfoque cada vez mayor en la creación de experiencias superiores para los empleados y los clientes. Brindar mejor tecnología a la fuerza de trabajo e incluir los monitores adecuados es una manera de mejorar la experiencia de los empleados, lo que, a su vez, afecta la experiencia del cliente2. La proliferación de los datos da lugar a la exigencia de mejores herramientas de visualización. Una investigación3 demuestra que existe una exigencia creciente de monitores con tamaños de pantalla más grandes, mayor compatibilidad con características multitarea, mayor resolución y un área de trabajo sin desorden para mejorar la visualización de los datos. A medida que los datos demográficos cambian y los millenials se convierten en profesionales, los monitores visualmente atractivos que fomentan la productividad serán clave para atraer y conservar los mejores talentos4.

Como la principal marca de monitores del mundo5, Dell cumple con las exigencias de la fuerza de trabajo del futuro mediante su nueva variedad de monitores Dell UltraSharp, que ofrece diseño y tecnología innovadores que impulsan la productividad y garantizan un rendimiento de pantalla y una experiencia del usuario destacados. Los nuevos monitores están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios de las áreas de servicios financieros y de seguros, sala de negociación, análisis financiero y contabilidad, producción de publicaciones para redes sociales, programación e ingeniería.

Los monitores USB-C Dell UltraSharp 4K de 32 in y curvos de 34 in incluyen funciones importantes. La función de imagen por imagen permite trabajar con contenido de dos PC diferentes para realizar varias tareas a la vez. La función integrada de teclado, video y mouse (KVM) ayuda a los usuarios a alternar entre ambos y editar el contenido usando un teclado y un mouse. Este nuevo portafolio de monitores UltraSharp también ofrece una conectividad USB-C conveniente que carga la laptop conectada mientras transmite señales de video y datos, todo mediante un solo cable para reducir el desorden.

Las siguientes funciones se diseñaron teniendo en cuenta la productividad y forman parte del equipo estándar de todos los monitores UltraSharp:

Bases completamente ajustables para garantizar la comodidad del usuario, lo cual incluye la altura, la inclinación, el pivote y la rotación6

Pantalla ComfortView sin parpadeo, que reduce las emisiones de luz azul para optimizar la comodidad visual

Easy Arrange en el software Dell Display Manager para organizar varias aplicaciones y garantizar eficacia al realizar varias tareas al mismo tiempo

Premium Panel Exchange7

Servicio Advanced Exchange de tres años de Dell8

El monitor 4K de 32 in USB-C Dell UltraSharp (U3219Q) muestra un color brillante y claridad

Experimente el rendimiento destacado de la pantalla con detalles asombrosos gracias a la resolución 4K Ultra HD, con cuatro veces más detalles que la opción Full HD. DisplayHDR™ 400, certificado por VESA, admite la reproducción de contenido HDR para obtener imágenes impresionantes y realistas. Las imágenes aparecen con detalles en color vívidos que eran difíciles de ver previamente con hasta 400 nits de brillo (típico) y una profundidad cromática de 1070 millones de colores. Para complementar este monitor de imagen vívida, se incluye la pantalla InfinityEdge prácticamente sin bordes a fin de brindar una experiencia de borde a borde.

El monitor curvo de 34 in USB-C Dell UltraSharp (U3419W) proporciona una experiencia envolvente y rendimiento excepcional

Descubra un rendimiento preciso y una experiencia envolvente en este monitor curvo de 34 in USB-C que mejora tanto el ámbito laboral como el del entretenimiento. La pantalla curva de 34 in ultraancha (WQHD [3440 x1440], tecnología IPS) con una relación de aspecto 21:9 ofrece un gran espacio en la pantalla, ideal para realizar varias tareas al mismo tiempo, y dos parlantes integrados de 9 W para completar la experiencia desde la vista hasta el sonido.

Los monitores de 24 y 27 in USB-C Dell UltraSharp (U2419HC y U2719DC) están diseñados para brindar un mejor rendimiento

Observe detalles y colores precisos y realistas en los elegantes monitores UltraSharp. Los monitores de 24 y 27 in USB-C Dell UltraSharp cuentan con un perfil delgado y una base pequeña para optimizar el espacio del escritorio, ideal para los espacios pequeños de las oficinas modernas. La cubierta prácticamente sin bordes InfinityEdge brinda una experiencia de borde a borde, ideal para una configuración impecable de varios monitores. Los nuevos monitores de 24 in (FHD) y 27 in (QHD) cuentan con dos opciones diferentes, con y sin conectividad USB-C, para garantizar una pantalla de rendimiento excelente con diseño innovador.

“Es increíble lo adelantado que está Dell en el sector de los monitores”, afirmó Jon Peddie, presidente de Jon Peddie Research. “La gama de pantallas en expansión de Dell destaca la visión de la empresa de satisfacer las necesidades de cada cliente”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe