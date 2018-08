Defienden beneficios de los edulcorantes no calóricos

El endocrinólogo Fadlo Fraige Filho señala que las personas que viven con diabetes no tienen por qué sacrificar la dulzura de los alimentos

En vísperas del 23er Congreso Brasileño Multidisciplinario en Diabetes, el presidente de la Asociación Nacional de Atención a la Diabetes (ANAD), Fadlo Fraige Filho habló en exclusiva con el equipo de Salud en Corto y recomendó el uso de edulcorantes no calóricos en la dieta de personas que viven con diabetes.

“He estado dando seguimiento a las pláticas sobre los cambios en el etiquetado de productos en Brasil y otros países de América Latina. El enfoque ha sido combatir la obesidad y las enfermedades crónicas con la reducción del consumo de azúcares, sal y grasas saturadas. Sin embargo, en mi opinión, es muy importante que los endulzantes no sean rechazados en este proceso, en especial aquellos bajos en calorías. Existen muchos estudios científicos que han probado los beneficios de estos productos, no solo para personas con diabetes sino también para las que buscan mantener su peso”, dijo el endocrinólogo.

La gente con diabetes no tiene por qué sacrificar la dulzura

Según datos de la Organización Panamericana de Salud, se estima que en América Latina hay 62 millones de personas con esta condición, es decir, uno de cada 12 habitantes. El organismo estima que para 2040 esa cifra llegará a 109 millones, y prevé también que a ese año el gasto en salud asociado a ese padecimiento en América Latina pase de los 383 mil millones de dólares anuales a 446 mil millones.

En la opinión de Fadlo Fraige Filho, tanto las autoridades como la población misma pasan por alto la enfermedad. “Desafortunadamente, y debido a que la enfermedad puede ser asintomática durante mucho tiempo, se pasan por alto la detección temprana y la prevención. La diabetes tiene que ser vista con seriedad, responsabilidad e intervención mediante el entendimiento de sus causas y las opciones de tratamiento”.

A pesar de este panorama y de que la OMS calcula que la glucosa sanguínea alta es el tercer factor más importante en la causa de mortalidad prematura en el mundo, el presidente de ANAD dijo que la “gente con diabetes no tiene por qué sacrificar la dulzura a causa de su condición”. Señaló que la dulzura es un estímulo psicobiológico para los humanos de todas las edades. En ese sentido, los edulcorantes no calóricos contribuyen con la calidad de vida de las personas con diabetes, ya que tienen un sabor dulce, pero no las calorías ni el impacto glucémico del azúcar regular.

Para obtener más información:

www.saludencorto.com