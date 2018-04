Declaración del MINREX ratifica a Canadá que Cuba es un país seguro

Cuba. El Gobierno de Canadá ha tomado la decisión de designar a su Embajada en La Habana una misión sin acompañamiento de familiares, como resultado, según se ha declarado, de los síntomas de afectación a la salud que reportaron algunos de sus diplomáticos en el año 2017.

Cuba ratifica que, tras una investigación rigurosa llevada a cabo por un grupo de expertos de alta calificación, no se ha encontrado la más mínima evidencia que explique los padecimientos reportados por diplomáticos de Canadá, ni indicio de que ataque o incidente de tipo alguno haya ocurrido en territorio cubano, o que los síntomas reportados estén asociados a acciones acústicas o de otro carácter llevadas a cabo por una persona o grupo de personas contra otras.

Según la declaración del gobierno canadiense, no ha habido reportes de nuevos incidentes hace más de seis meses, la causa continúa siendo desconocida, no hay evidencia que sugiera que los viajeros canadienses a Cuba estén en riesgo y los estudios del entorno ambiental no apuntan a hecho alguno que pueda identificarse como causa, todo lo cual coincide con las observaciones de los expertos cubanos.

El gobierno cubano respeta la decisión adoptada por el gobierno de Canadá pero la considera carente de justificación. Ratifica con toda responsabilidad que Cuba es un país seguro, estable y saludable, para sus habitantes y para los casi cinco millones de extranjeros que lo visitan cada año, entre ellos más de un millón de canadienses, y donde la protección del personal diplomático de todos los países está garantizada.

Cuba continuará trabajando constructivamente con el gobierno de Canadá, como hasta ahora, en estrecha comunicación por la vía diplomática, mediante la cooperación entre las agencias pertinentes de la aplicación de la Ley y con el apoyo de expertos del más alto nivel en el propósito de encontrar explicaciones conclusivas sobre los padecimientos reportados. Para ello ha reiterado la invitación a que especialistas médicos de Cuba y Canadá intercambien sobre la información disponible y sobre la base del más riguroso respeto a la privacidad personal de las personas afectadas.

Fuente: Minrex.