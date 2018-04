Decemer Bueno se enfila al mercado anglosanjón

Decemer Bueno se enfila al mercado anglosanjón. El cantautor y productor cubano Descemer Bueno, nominado al premio Billboard latino a mejor canción pop del año por el tema “Súbeme la radio”, que interpreta con su amigo Enrique Iglesias, tiene una meta clara y ambiciosa: entrar en el mercado anglosajón, y afirma que este es el “momento” de hacerlo. “Eso está por venir. Nuestra música en español ahora está el ruedo; es el momento”, asegura en entrevista con Efe el músico para añadir que si no lo intenta, se sentiría como un “deportista frustrado”. A pesar de su ambición, el habanero dice al mismo tiempo sentirse “agradecido, muy contento y sorprendido” por el éxito, aunque “Bailando”, que interpretó con Iglesias y el dúo cubano Gente de Zona, ya sobrepasó las 2,000 millones de vistas en YouTube, y su reciente tema, “Nos fuimos lejos”, de nuevo junto con el madrileño, alcanzó las 10 millones en menos de una semana. “La verdad es que nunca esperé tanto”, reconoce el artista, quien participará el próximo martes en el panel Cantautores Icónicos durante la Conferencia Billboard de la Música Latina que antecede a la gala de entrega de los premios, que se celebrará en Las Vegas el próximo día 26. Por eso, señala y asegura con firmeza que no lo dice por decir, que la nominación al Billboard latino a la canción pop del año le honra y, sobre todo, lo inspira porque aún le “falta mucho por hacer”. Aunque reconoce que en sus inicios vivió momentos complicados después de llegar a Estados Unidos en el año 2000 y tener que empezar “de cero”. “Un día llegué a pensar que era imposible”, asegura el guitarrista clásico y graduado de maestro concertista en su Cuba natal. Pero todo cambió en el año 2005 cuando conoció a Enrique Iglesias, con quien ha cosechado sus más grandes éxitos hasta el momento. Además de “Bailando” y “Súbeme la radio”, también ha colocado varias de sus composiciones en las listas latinas de éxitos con la voz de Enrique Iglesias, como “No me digas que no”, junto con Wisin, y Yandel; “El perdedor”, que el cantante español interpreta con Marco Antonio Solís; “Loco”, a dúo con Romeo Santos, y “Cuando me enamoro”, con Juan Luis Guerra.