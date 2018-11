Cumbre Iberoamericana: Migración es una amenaza para Centroamérica advierte la OCDE

Guatemala. La migración, así como las deportaciones se han convertido en una amenaza para los países sobre todo del Triángulo Norte, señaló ayer Federico Bonaglia director adjunto del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El funcionario internacional, advirtió en Antigua Guatemala, que el tema de la migración es percibido como una amenaza a la economía de Centroamérica.

“Es una realidad que las economías de Guatemala, El Salvador y Honduras se basa en una parte muy importante en las remesas. Si los migrantes regresan la escala de los envíos disminuirá y eso tendrá un impacto fiscal y ese un riesgo”, afirmó Bonaglia durante el foro “Colaboración público-privada hacia la apertura institucional”, donde participan representantes de varios gremios empresariales de Centroamérica.

Bonaglia dijo que a corto plazo hay un impacto fiscal, por la vía de la recaudación con el retorno de las personas, pero por el otro lado, existiría una integración de los hogares y las familias que estaban separadas por muchos años.

“Si los gobiernos no ponen en prácticas políticas de integración y no se aprovechan las competencias de las personas deportadas tendría impacto a mediano plazo”, subrayó.

Otro problema sería en el ámbito laboral ya que las personas que son deportadas y con cierto conocimiento y preparación no encontraran las oportunidades laborales para poder emplearse. En todo caso, dijo, estas personas hay que desarrollarlas para prepararlas en el campo laboral.

“Es una situación difícil porque la creación de empleo debe ser una prioridad”, afirmó el director adjunto de la OCDE.

Según los registros, del primero de enero a octubre último, se recibieron en Guatemala, US$7 mil 687.4 millones (Q58 mil 962 millones) y superó el monto total recibido en el 2016, que fue de US$7 mil 159 millones.

Preocupante situación

En estos términos coincidió Luis Cardenal presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (Anep) quien destacó que las economías de los tres países dependen de ese flujo de dinero.

“Es un tema complejo y es a los países se afecta de diferente manera. El Triángulo Norte es exportador de migrantes y las economías se sostienen y sin ellas, por ejemplo, la economía de El Salvador sería insostenible”, expuso el dirigente salvadoreño.

Empresarios de diferentes países empiezan XXIX reunion de presidentes de organizaciones empresariales. Participan representantes de la Secretaria Iberoamericana. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/dWM6gGzhmp

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) 13 de noviembre de 2018

El empresario dijo, que la migración es una válvula de escape, porque no se han permitido resolver las demandas laborales, y por otro lado existe un alto costo social, por la exportación de cerebros, donde las personas que han sido educadas con recursos públicos para ser productivos para otros países.

Explicó que las personas que migran son personas que tienen algún conocimiento en varias actividades productivas y en algunos casos con estudios universitarios, en busca de un mejor futuro.

Cardenal, dijo que la situación es más crítica para el Triángulo Norte, que, con respecto a Costa Rica y Panamá, que son países importadores de mano de migración. Citó como ejemplo que Costa Rica está recibiendo mayor persona de Nicaragua y Panamá de Colombia y Venezuela.

“El tema de la migración hay que atenderlo y que la solución de la migración no es el muro, si no que las personas se van porque no se encuentran las oportunidades de empleo económicas”, subrayó.

Otros riesgos

Bonaglia, destacó que Centroamérica tiene perspectiva de crecimiento mejor con respecto a otros bloques económicos, y en el caso de Guatemala se encuentra en una posición estable.

El diplomático instó en que el país debe de mejorar su nivel de carga tributaria y mejorar los niveles de recaudación de impuestos, así como mejorar la calidad del gasto público.

Otros riesgos que se perciben son el incremento de las materias primas, sobre todo del petróleo y sus derivados.

Fuente: Prensa Libre.