Cuidado facial para él ¿y por qué no?

Atrás quedaron los tiempos en que los hombres no se preocupaban por la estética (al menos no lo demostraban). Asesorados por The Barber Shop, una de las mejores opciones de barbería para hacerte un facial, te contamos de todos los beneficios que puede traer al rostro de un hombre, ¡deja los complejos y anímate a aplicarte uno!

Lo que no puede faltar

Para que un facial para hombre se considere perfecto debe incluir un buen jabón de cara que ayude a eliminar el exceso de grasa y suciedad y destape los poros, seguido por una mascarilla de arcilla para una limpieza profunda. A continuación se recomienda un tónico a base de hierbas para cerrar lo poros y por último la aplicación de una crema humectante libre de grasa para hidratar y nutrir la piel.

El secreto para una barba irresistible

Un facial te puede ayudar para destapar poros que están obstruidos por exceso de grasa o por los radicales libres del medio ambiente, que evitan que el vello de la barba crezca mejor. Pero ojo, esto aplica para personas que ya tienen barba.

Los beneficios de optar por un facial

Permite la oxigenación de la piel

Retrasa la aparición de arrugas

Ayuda a disminuir la apariencia de cansancio

Elimina acné y puntos negros

La piel luce más suave y tersa

Un rostro limpio siempre te hace ver más atractivo para tu pareja (aquí sin duda va un emoticón de guiño)

Un hábito para consentirte

Los faciales no solo mejoran tu piel, ¡también son súper relajantes! Te recomendamos que te hagas un facial una vez al mes para mantener la piel saludable e hidratada, eso si, siempre siguiendo una rutina de limpieza facial a diario, y exfoliación dos veces por semana.

Fuente. vidasana.sv