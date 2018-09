Costa Rica: Gobierno de Carlos Alvarado prepara medidas de reactivación económica

Costa Rica. El Gobierno de Carlos Alvarado anunciará esta semana medidas en materia de reactivación económica y generación de empleo, en medio de la discusión de la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa.

Edna Camacho, Ministra Coordinadora del Consejo Económico, informó que desde lunes y hasta el jueves, darán a conocer las acciones que, surgen de conversaciones con diputados y sector privado.

El lunes, anunciarían qué harán en el tema de simplificación de trámites, donde le darán prioridad al sector construcción y la apertura de empresas.

En cuanto al apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes), así como emprendimientos, será el martes cuando anuncien qué harán en este tema.

“Sabemos que el parque de empresas de pymes es grande y genera grandes cantidad es de empleo y de necesidades para que se le apoye y pueda crecer no solo en el Gran Área Metropolitana sino con énfasis en el área rural”, detalló Camacho.

En cuanto a empleabilidad y reactivación, el Poder Ejecutivo prepara el miércoles las acciones que tomarán para reducir la cifra de desempleo, que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es de 8,7%, es decir, 205 mil personas que están en busca de un trabajo, no lo consiguen.

Lo anterior se suma, a que el Gobierno de Carlos Alvarado, no ha establecido una meta de generación de empleos, ni en campaña política ni desde Casa Presidencial.

“Al menos desde el Plan Nacional de Desarrollo no se contempló una cifra como tal, es decir no se ha hablado de una cifra en específico. Una cifra no se precisa”, dijo Steven Núñez, Ministro de Trabajo a inicios de semana a CRHoy.com

Por último el jueves indicarán qué harán en materia de infraestructura vial que permita la competitividad económica.

“Se trata de medidas concretas pero que no hay que verlas solamente en su forma aislada sino que forman parte de una visión más amplia de lo que debe ser el impulso a un crecimiento económico inclusivo y además, de un crecimiento en la productividad futura del país“, recalcó la Ministra.

Desde la Asamblea Legislativa, la primera bancada en hacer estas peticiones fue la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), donde comprometieron al Ejecutivo a apoyar una serie de proyectos de ley en la dirección de reactivación económica y luego fueron los liberacionistas quienes, en Casa Presidencial hicieron las peticiones.

Precisamente, el Gobierno cuenta con el apoyo de estas dos bancadas en reforma fiscal, por lo menos, en la etapa de Comisión Legislativa.

A partir del martes, los congresistas reinician las discusiones por el paquete de impuestos que busca el Ejecutivo a toda costa, con el objetivo de tener recursos frescos.

Fuente: crhoy.com