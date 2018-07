Conzultek designado Socio del Año de Microsoft en Costa Rica

Costa Rica. Microsoft anunció a Conzultek como Partner of the Year 2018 en Costa Rica, premio con el que se reconoce a los principales socios de negocio que demostraron excelencia en la innovación e implementación de soluciones para sus clientes basados en tecnología de Microsoft.

Conzultek, empresa especializada en soluciones tecnológicas dirigidas a impulsar la competitividad empresarial, a través del desarrollo de software, hardware y herramientas de productividad recibió este reconocimiento, el cual será entregado durante el evento Microsoft Inspire, que se realiza del 15 al 19 de julio en Las Vegas, Nevada.

Este año, Microsoft reconoció a socios en 39 categorías que premian a cada una de las áreas de solución, industrias y más. Los finalistas y ganadores fueron elegidos entre más de 2,600 nominaciones recolectadas de 115 diferentes países alrededor del mundo, basado en su compromiso con los clientes, el impacto de su solución en el mercado y el uso ejemplar de tecnologías Microsoft.

“Es un honor reconocer a los ganadores y finalistas del Premio Partner of the Year 2018, que representa a los mejores y más innovadores miembros de nuestra comunidad de socios”, comentó Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa, One Commercial Partner en Microsoft.

Empresa en constante evolución

Conzultek es una empresa costarricense fundada en 2001, por Javier Abreu y David Pérez. Comenzaron con tres colaboradores y hoy suman 70 personas y se proyecta que para agosto llegarán a 100.

Esta es la segunda ocasión en que Conzultek obtiene el reconocimiento de Partner of the Year. En el 2011, recibió el premio, a nivel mundial, MID Market Partner of the Year.

La empresa cuenta con oficinas en Panamá, tiene un departamento de Innovación y Desarrollo, y ofrece un amplio portafolio de soluciones, tanto para Pymes como para empresas grandes y de Gobierno, que incluye soluciones en cuatro áreas:

Aumento en productividad: colaboración, nube pública, seguridad y servicios administrados que se complementan con Office 365 y Azure.

Continuidad de negocio: hardware, movilidad empresarial, seguridad y redes.

Movilidad de la fuerza de trabajo: movilidad empresarial, seguridad y redes.

Reducción de costos: nube pública, privada o híbrida, servicios administrados, virtualización y hardware.

“Somos partner desde hace muchos años y nos hemos ido transformando. Nuestra fuerza de ventas ha promovido entre nuestros clientes Office 365, Azure y la migración a la nube. Este reconocimiento nos demuestra que hemos estado haciendo bien las cosas, adaptándonos para ofrecer a las empresas lo que necesitan hoy en día”, explicó David Pérez, Socio Fundador de Conzultek.

Actualmente, están trabajando en la implementación de 10.000 escritorios virtuales para una institución pública, de los cuales ya llevan 800; y ganaron un proyecto de la Fundación Omar Dengo (FOD), con el que montarán 300 laboratorios de informática en todo el país y brindarán mantenimiento y servicio.

En el 2015, la empresa inició su estrategia digital, ofreciendo en www.conzultek.com contenido relevante y generando una afluencia de 10.000 visitas al mes.

Además, la empresa desarrolla acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que incluyen apoyo a instituciones en diversas áreas como salud animal, ayuda social, escuelas de comunidades de bajos recursos y apoyo a zonas afectadas por desastres naturales.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe