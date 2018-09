Christian Nodal presenta “No te contaron mal”

Después de los sorprendentes logros y alcances obtenidos con su exitoso álbum “Me Dejé Llevar”, hoy Christian Nodal presenta su nueva canción titulada “No Te Contaron Mal”, primer sencillo de su próximo álbum que está preparando con mucho cariño para todo su público.

“No Te Contaron Mal” ya se puede encontrar a través de todas las plataformas digitales y es una canción al inconfundible estilo mariacheño, escrita por: Christian Nodal, Gussy Lau y Edgar Barrera producido por Jaime González.

Este lanzamiento viene acompañado de un video que fue grabado al sur de la Ciudad de México, donde relata una historia en la que existe una ruptura, la persona que aprovecha la situación y la otra que se deja seducir, y simplemente le responde a su pareja:

“No te contaron mal, no te voy a negar, sí nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más, fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía, hubo coqueteo y pues yo ¿qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más, qué te hace daño, si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar?”

Christian Nodal, la sensación de la música Regional Mexicana, sigue caminando a paso firme, imponiendo un nuevo estilo en la música “EL MARIACHEÑO” con su talento creativo, vocal e interpretativo lo ha llevado a ocupar un lugar muy importante en la industria del entretenimiento, y hay mucho más del joven sonorense por venir.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe