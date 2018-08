Carl Nunes lanza “Don’t Give it Up”

Carl Nunes, productor y DJ guatemalteco, lanza nueva canción y video “Don’t Give it Up”, buscando el apoyo de los guatemaltecos en las votaciones del Top100 de DJ MAG y motivando a sus seguidores a luchar por lo que quieren como él lo ha hecho.

“Don’t Give It Up” es un tema para bailar y cantar, tiene una melodía alegre, pegajosa, un mensaje inspirador y un video motivacional. En este vemos a diferentes guatemaltecos, todos personajes reales esforzándose cada uno en mejorar en arte o deporte que se proponen.

En palabras de Carl: “Don’t Give It Up es algo totalmente diferente a lo que he hecho antes, es una canción muy pop y el video lo hicimos lo más real posible. El mensaje que quiero transmitir es que el éxito es un camino de esfuerzo y no un fin. Inicié hace 10 años en mi carrera profesional y algo que he aprendido es que todo se puede lograr con esfuerzo y perseverancia. Quiero alentar a otros a nunca rendirse en cualquiera que sean sus metas y circunstancias.”

De esta forma y buscando volver a representar a Guatemala en el TOP de DJs más importante del Mundo, Carl pide de nuevo el apoyo de los guatemaltecos pues sueña algún día con estar en el # 1 del prestigioso conteo, del que actualmente se encuentra en el # 68.

Para ver el video y votar por Carl ingresa a www.votaguate.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe