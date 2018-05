Cantante española Malú anuncia disco sobre empoderamiento femenino

Cantante española Malú anuncia disco sobre empoderamiento femenino. La cantante española María Lucía Sánchez Benítez, más conocida por Malú, anunció su regreso a los escenarios con la gira Oxígeno Tour y el lanzamiento de su próximo disco con igual nombre. Este será mi duodécimo álbum, el más autobiográfico de mi carrera; tenía una necesidad absoluta de volver al escenario, así que me lanzo de cabeza’, dijo la artista sobre su retorno después de un largo período de inactividad por problemas de salud. Aunque no reveló muchos detalles del fonograma, Malú ya adelantó los temas ‘Invisible’ y ‘Ciudad de papel’, dos trabajos que reciben muy buena aceptación del público y le permite desgranar sus miedos e inquietudes a través de las canciones. ‘He podido contar cosas desde la calma, con tranquilidad, explicando cómo soy yo, qué llevo dentro de mí, cómo me siento’, confesó la artista femenina española con mayor número de premios 40 Principales.