Artistas rendirán homenaje a Elton John. Varios artistas de diferentes estilos y tendencias musicales como los son Lady Gaga, Demi Lovato, Ed Sheeran, Cold Play y Sam Smith se unirán para la grabación de un doble álbum homenaje a los cantantes y compositores británicos Elton John y Bernie Taupin. La grabación saldrá al mercado el 6 de abril y tendrá 13 canciones en cada compacto, que serán interpretadas también por estrellas del espectáculo como la cantante pop Miley Cyrus, la de música country Miranda Lambert, la de rhythm and blues Mary J. Blige y la banda de rock The Killers. Otros artistas que figuran en la lista de intérpretes son Queens of the Stone Age, Dolly Parton y el legendario Willie Nelson.