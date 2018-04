Ariana Grande de regreso con un nuevo single

Dos años después de su anterior álbum, Dangerous woman, Ariana Grande está de vuelta con un nuevo single titulado No tears left to cry, ya disponible en todas las plataformas digitales.

El tema arranca aparentemente como una balada, pero pronto cambia el tercio y Ariana se adentra en los territorios del pop fusionado con el R&B bailable a través de una pegadiza melodía.

Se trata de No Tears Left to Cry, una canción que habla de cómo puedes seguir adelante después de vivir tiempos difíciles.

Ari no sólo libera la canción, también estrenó el video de No Tears Left to Cry, ¡y es maravilloso!

Ariana Grande publicó su primer video tras los atentados de Manchester

“No tears left to cry”, es el título del nuevo tema que hace referencia al fatídico atentado, con mensaje de optimismo llama a olvidar el odio y el miedo tras los ataques

“No tears left to cry” (No quedan lágrimas para llorar) es el título del nuevo tema y la cantante lo muestra hoy de forma completa en un vídeo publicado en sus redes sociales y en el canal youtube.

