Alicia en el País de las Maravillas llega a Guatemala

Saravandah Producciones trae al Teatro Lux este año una puesta en escena basada en los icónicos libros de Lewis Carroll “Alicia en el País de las Maravillas” y “Alicia a Través del Espejo”. Una historia clásica en donde acompañamos a Alicia a un mundo maravilloso habitado por criaturas muy peculiares. El relato juega con la lógica recreando un mundo de escenarios insólitos en donde la imaginación y el ingenio cobran vida.

Desde su publicación en 1865, esta clásica historia se ha convertido en uno de los cuentos más apreciados de la literatura infantil cuyos versos han pasado a ser parte de la cultura popular. Lleno de personajes inolvidables, esta fantástica aventura capta la imaginación tanto de niños como de adultos.

“La adaptación de la historia invita al espectador a dar un salto dentro de la imaginación para viajar por un mundo donde, como Alicia, no siempre encajamos y nos enfrentamos al cambio en cada minuto de la aventura” nos comparte Alejandra Estrada, directora de la puesta en escena.

Actúan:

Larissa del Pozo: ALICIA

Levi Ramses: CONEJO BLANCO

José Manuel Vásquez: GATO RISON

Johnnie Quijada: SOMBRERERO

Angel Archila: LIEBRE

Isabella Castillo: RATON

Lucía Montepeque: REINA DE CORAZONES

Jerson Flores: REY DE CORAZONES

Deryc Papadopolo: ORUGA

Jóse Castillo: TWEEDLEDEE

Juan Pablo Muñoz: TWEEDLE DUM

Paula Liere: MONO

Viviana González: MAPACHE

Jimena Figueroa: PAJARO

Valeria Mancilla: ARDILLA

Bailan: Anna Martínez, Sabrina Lamuño, Ariana Lamuño, Camila Urréjola, Fátima Castellanos, Jennifer Carrera, Sofía Mazariegos, Yara Torres, Gabriela de León

Dirección: Alejandra Estrada Saravia

Producción: Saravandah Producciones – Karina Flores y Patricia Rosenberg

TEMPORADA

Del 4 de Agosto al 23 de Septiembre

Sábado y Domingo

4:00 pm

Teatro LUX

Adultos / Q150

Niños 2-12 años / Q100

Adulto Mayor 60+ / Q100

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – ELENCO

¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en esta producción?

Isabella Castillo – Ratón

“Para mi un sueño el poder estar en escena con grandes actores y una producción que lo hace todo con pasión”.

Johnnie Quijada – Sombrerero

“Es mi segunda participación en una puesta en escena con Saravandah, es muy interesante la visión que tienen y aplican. Valoro mucho la confianza que han depositado hacia mí y esto me exige como profesional a crecer y tener muchas más herramientas para mi desenvolvimiento personal”.

José Manuel Vasquez – Gato Risón

“Cuando sabes que hay gente trabajando en entregar un producto de calidad internacional al público y al mismo tiempo se preocupa por darle la importancia que se merece al artista, es gratificante participar de un tipo de producción como esta. Rodeado de gente que ama y entrega la misma pasión que tú en lo que hace”.

¿Que tan relevante crees que sea contar esta historia que se escribió hace más de 150 años?

Juan Pablo Muñoz – Tweedledum

“Hoy en día la imaginación de los niños ya no les permite llegar más allá por tanta tecnología y es recordarnos a todos los mayores y enseñarles a los niños que jugar con la imaginación te permite crear y poder soñar más alto en la vida para cumplir metas más altas”.

Isabella Castillo – Ratón

“Es un clásico que tiene seguidores en todo el mundo y a través del tiempo sigue siendo una historia fascinante, entretenida y divertida”.

José Manuel Vásquez

“Alicia es un clásico y ha tenido un impacto en la sociedad desde su publicación, un impacto cultural en los cuentos, la música, el cine, televisión y por supuesto el teatro. Todos sus personajes son tan fuertes que ser uno de ellos tiene un peso muy importante”.

¿Qué crees que el público guatemalteco se llevará al presenciar esta obra de teatro?

Larissa del Pozo – Alicia

“Se llevarán risas, asombro, alegría y sobre todo un mensaje positivo. Una nueva forma de ver la realidad en la que vivimos”.

Levi Ramses – Conejo Blanco

“Se llevará una sonrisa y disfrute interno al ser estimulados con esta producción tan bien cuidada. Quedaran con ganas de ver otra obra del mismo calibre que los haga sentir igual”.

Lucía Montepeque – Reina de Corazones

“Creo que se trasladarán a un mundo mágico, colorido, divertido, emocionante, muchos recordarán su infancia, y los niños podrán tener la oportunidad de intensificar su imaginación y creatividad”.

Jimena Figueroa – Pájaro

“Se llevarán una gran sorpresa porque seguramente no se imaginan lo increíble que puede resultar una producción en donde todos los actores se esfuerzan para dar un resultado así. Además les va a encantar tanto a niños como a grandes porque nos ayuda a reflexionar sobre lo que realmente queremos ser y cómo nuestra imaginación nos puede ayudar a expandir nuestros límites”.

Deryc Papadopolo – Oruga

“¡Diversión y fantasía! llevara a los guatemaltecos que la vean a un mundo de maravillas en el cual podemos mejorar y aprender todos juntos con lecciones y valores importantes para la vida. Como padres, tíos o abuelos gozar un momento lindo lleno de magia enseñando a nuestros niños desde una corta edad y recordando junto con ellos el Valor de Soñar, Imaginar y aprender a través de las buenas historias y el teatro”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

Deryc Papadopolo – Oruga

“Sus cambios continuos de carácter. Es un gran placer como actor cuando el personaje te brinda la oportunidad de poner en practica tus habilidades histriónicas y te regala esos momentos mágicos que te divierten tanto que sabes que divertirán a quien los viva contigo desde las butacas. también me encanta la importancia que le da a la necesidad de evolucionar y cambiar”.

Lucía Montepeque – Reina de Corazones

“No había tenido la oportunidad de trabajar un personaje tan caricaturesco he icónico para muchas generaciones, pero este en lo personal me gusta mucho ya que me deja explorar el lado cómico que no había representado antes, se sale de lo estético y bonito, para representar la verdadera cara de la ira, envidia, celos e inseguridad sin ponerle máscaras”.

Larissa del Pozo – Alicia

“Su forma tan única de imaginar, de ver el mundo, de tener la capacidad de crear personajes tan únicos”.

Johnnie Quijada – Sombrerero

“Que es un personaje en el que la mayoría de personas nos familiarizamos bastante ya que es colorido y carismático, fuera de lo común. Por su locura cuerda ya que en el mundo de Alicia creo que es el personaje más normal y en cuanto al reto actoral, todo. Me obliga a salir de mi zona de comodidad”.

José Manuel Vásquez – Gato Risón

“Entre el misterio, la filosofía, las bromas es el personaje que ayuda a Alícia a regresar a casa. Le muestra el camino de regreso de una manera muy particular, haciéndole pasar penas y dudas, pero finalmente ella lo logra. Aunque por algunos puede parecer un villano su personalidad traviesa llama mucho la atención”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe