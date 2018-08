adidas y Parley presenta zapatillas con eco-innovaciÃ³n para promover el cuidado de los ocÃ©anos

adidas y Parley presenta zapatillas con eco-innovación para promover el cuidado de los océanos

adidas y Parley for the Oceans anunciaron el regreso de Run For The Oceans, un movimiento de running global que aprovecha el poder del deporte para crear conciencia sobre la amenaza de la contaminación marina por plástico.

A través de esta iniciativa mundial, adidas y Parley hacen un llamado a sus comunidades gobales para tomar acción y proteger los océanos que se encuentra cada vez en mayor peligro debido a los problemas provocados por el hombre. Desde 2015, los socios han trabajado juntos para educar a las personas sobre el tema, también demostrando soluciones creativas, tales como el uso del plástico Parley Ocean Plastic™ para la creación de los productos adidas x Parley.

Inspirado en los océanos, adidas Running reveló las zapatillas de edición limitada UltraBOOST Parley y UltraBOOST X, fusionando la tecnología de calzados orientada al desempeño con eco-innovación progresiva. Los productos de alto desempeño y alto propósito comprueban el compromiso de adidas y Parley por abordar las grandes amenazas un paso a la vez, presentando una suela media BOOST™ con retorno de energía y una parte superior Primeknit con 95% Parley Ocean Plastic™. Se requieren de 11 botellas plásticas para la elaboración de un par de zapatillas.

Llevando la iniciativa al próximo nivel en este 2018, adidas empató cada kilómetro recorrido utilizando la app Runtastic con USD $1.00 , llegando a un millón de kilómetros los cuales fueron destinados para apoyar el programa Parley Ocean Plastic Program, que educa y empodera a la próxima generación de Guardianes del Océano a través de experiencias envolventes en el ambiente que lucha por proteger. Con actividades escolares y deportes acuáticos, el programa le presenta a la juventud el mundo submarino, enseñándoles sobre los impactos de la contaminación marina por plástico y dándoles las herramientas y la inspiración para proteger su futuro con Parley AIR.

Sigue la conversación en @adidasrunning en Instagram, Facebook y Twitter, y usando #RunForTheOceans, #adidasParley, #UltraBOOST.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe