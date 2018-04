Acusan a Mariah Carey por acoso sexual

Acusan a Mariah Carey por acoso sexual. ¿Todos contra Mariah? ¿Maldición? ¿Bujería? ¿O apenas una mala racha que deberá soportar un tiempo más? Mariah Carey sigue generando malas noticias. En los últimos meses no pegó una: en 2017 varios hombres encapuchados irrumpieron en su mansión de Los Ángeles y se llevaron objetos personales de la cantante, valuados en más de 50 mil dólares. Además, sufrió bullying por sus kilos de más y burlas por sus reiterados papelones en escena. “Me han hecho polvo… Hubo gente que aprovechó la oportunidad para humillarme a mí y a todos aquellos que estaban emocionados por empezar el nuevo año conmigo”, culpó la cantante a Dick Clark, la productora encargada de organizar el evento de fin de año 2016 en el que estalló un escándalo por su pésima actuación. Hace unos días la rubia salió a confesar su gran secreto: que sufre trastorno bipolar. La artista contó que convivió con esa imposibilidad de decirlo durante 17 años. “Estaba irritable y con un miedo constante de decepcionar a la gente. Resulta que estaba experimentando una forma de manía. A veces de la nada golpeaba una pared”, detalló. ¿Qué pasó ahora? Fue acusada de acoso sexual por ex manager Stella Stolper. Según informa la plataforma TMZ, la denuncia de Stolper se basa en que, según ella, la cantante estaba “constantemente desnuda enfrente de ella” y que incluso llegó a hacer “cosas sexuales” en su presencia. La intérprete de Hero negó estas acusaciones y aseguró al diario online ET Canada que se defenderá “enérgicamente” de esta denuncia “frívola y sin base”. Las acusaciones, que insinúan que la cantante cometió una falta y luego despidió a su ex manager, se presentaron de manera formal el pasado lunes, según asegura TMZ.