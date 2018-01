Abre en Guatemala Go Fit un gimnasio al alcance de todos

Guatemala. Bajo el lema: “Un Gimnasio al alcance de todos” inició a operar oficialmente en Guatemala el primer gimnasio de la cadena Go Fit, ubicado en el Centro Comercial Tikal Futura. Con este gimnasio, arrancan las operaciones de la cadena Go Fit en el país, que busca ofrecer gimnasios con instalaciones y equipo de la más alta calidad a un precio accesible.

Piedra angular de la filosofía empresarial de Go Fit es que no debería ser tan caro hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable. Go Fit ofrece un servicio de gimnasio de calidad, en instalaciones modernas, al precio más accesible, y sin ataduras a un contrato anual. Además, se trabaja con un sistema único de cobros en línea, transparente y automatizado.

Go Fit opera oficialmente desde el 22 de diciembre de 2017 en su primera ubicación, en el Centro Comercial Tikal Futura. Con una gama completa de maquinaria Lifefitness™, pesas libres, y salones para clases (Cycling, Functional Training, Strong Zumba y Full Dance, entre otras), Go Fit ofrece además modernas instalaciones de baños y duchas, con uso de lockers gratis.

Para Diego Santizo, Gerente de Go Fit Tikal Futura, el concepto de ofrecer una experiencia de gimnasio de alta calidad a un precio accesible, satisface una necesidad latente en el mercado guatemalteco.

“Sabemos que las personas se preocupan cada vez más por su bienestar y salud, y que la tendencia a hacer ejercicio es algo que va en crecimiento en todo el mundo. Sin embargo, al observar el mercado guatemalteco, nos dimos cuenta que las personas se encontraban o con gimnasios que eran demasiado caros, o con otros que eran baratos pero de baja calidad, el resultado es que muchas personas prefieren salirse del gimnasio y esto repercute en su salud y bienestar,” indico Santizo.

“Nuestra visión es que muchas más personas, incluso aquellas que antes no hacían ejercicio se puedan ahora inscribir a nuestro gimnasio y de esa manera mejoren su salud, autoestima, y calidad de vida. Pagas un precio justo por un excelente gimnasio y si te aburres o te cansas, puedes rescindir del servicio tras un sencillo trámite administrativo, sin problemas,” agregó Diego Santizo.

Entre los planes de expansión de Go Fit, pronto abrirá nuevas instalaciones en otros puntos de la ciudad de Guatemala; en 2019 abrir en ciudades del interior del país, y en 2020 expandirse a Centro América.

Para más información sobre Go Fit pueden visitar la página web www.gofit.fit o comunicarse al teléfono +502 2269 5151.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe